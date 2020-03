스위스, 코로나 대북지원 물품 전달 연기 …"모니터링 여부 확신 못 해"

스위스 정부가 신종 코로나바이러스와 관련한 지원 물품의 대북 지원을 연기했습니다. 평양 주재 개발협력청 사무소 철수로 지원 물품 사용에 대한 감시 여부가 불투명해진 데 따른 조치입니다. 지다겸 기자가 보도합니다.

스위스 연방 외교부 (FDFA)는 30일 북한 당국의 요청에 따라 준비했던 코로나바이러스 관련 방역물자 수송을 연기한다고 밝혔습니다.

스위스 외교부는 이날 VOA에 보낸 이메일에서, 북한 당국이 이웃 중국에서 코로나 전염병이 발생한 직후 스위스 외교부 산하 개발협력청(SDC)에 도움을 요청했다고 밝혔습니다.

북한 당국이 보건 시설 소독을 위해 스위스의 염소 생산장비와 발전기, 보호장비 등의 지원을 요청했다는 겁니다.

[스위스 외교부] “Shortly after the outbreak of the Coronavirus epidemic in neighboring China, the DPRK authorities have requested assistance from SDC for the disinfection of health facilities, consisting of chlorite production devices manufactured in Switzerland, as well as generators and protective gear needed to perform the disinfection.”

앞서 스위스 당국은 북한에 물자를 지원하기 위해 지난 5일 유엔 안보리 대북제재위원회에 제재 면제를 신청했었습니다.

이에 대해 대북제재위원회는 지난 27일 스위스 개발협력청(SDC)이 신청한 약 9만 스위스 프랑, 미화 9만 5천 달러 상당의 코로나 방역 물품 지원에 대한 면제를 승인했다고 밝힌 바 있습니다.

지원 물품에는 마스크, 안면보호대, 가운 등 개인보호 장비 2천 세트와 북한 내 30개 병원에 전달될 소독용품 세트가 포함돼 있습니다.

하지만 스위스 외교부는 모니터링 문제를 지적하며 대북 지원을 유보했다고 밝혔습니다.

그러면서, 북한의 신종 코로나바이러스 관련 조치로 개발협력청 평양사무소의 직원을 본국으로 송환한 상황에서는 지원 물자 전달과 사용에 대한 감시와 모니터링 실행을 전적으로 확신할 수 없다는 점을 이유로 제시했습니다.

스위스 당국은 개발협력청 평양사무소의 인원이 다시 상주해 제 역할을 하고, 분배 감시와 모니터링 절차를 다시 실행할 수 있을 때까지 지원 물자 전달을 연기할 것이라고 밝혔습니다.

[스위스 외교부] “Since then, Swiss Development Cooperation has had to repatriate its expatriate staff in relation to the outbreak. In these circumstances, the monitoring of the delivery and the use of the assistance cannot be fully assured. The delivery of the material is therefore suspended until adequate presence and monitoring arrangements can be reestablished.”

스위스 외교부는 지난달 VOA에 북한의 국경 봉쇄로 개발협력청 평양사무소의 인도적 지원이 심각하게 제한되고 있다며, 이에 따라 북한 내 인도적 지원 활동을 “잠정중단”하기로 결정했다고 밝힌 바 있습니다.

이어 “북한 내 여건이 정상적으로 돌아오는 대로 인도적 지원 활동을 재개할 것”이라고 덧붙였습니다.

스위스 개발협력청은 1995년 북한의 ‘고난의 행군’을 기점으로 인도적 지원을 시작했고, 1997년부터는 평양에 상주사무소를 두고 대북 지원 사업을 펼쳐왔습니다.

스위스는 지난해 전 세계에서 세 번째로 많은 864만 달러를 북한에 지원했습니다.

VOA뉴스 지다겸입니다.