시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문…국무부 “미중 정상, 베이징서 북한 비핵화 목표 재확인”

시진핑 중국 국가주석이 북한을 국빈 방문합니다.

중국 공산당 중앙위원회 대외연락부 대변인은 현지 시각 5일 발표에서 “김정은 북한 총비서 겸 국무위원장의 초청에 따라 시진핑 중국 공산당 총서기 겸 국가주석이 6월 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정”이라고 밝혔습니다.

시 주석의 북한 방문은 2019년 이후 7년 만이며, 두 정상의 만남은 지난해 9월 김 위원장의 방중 이후 약 9개월 만입니다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 관련 질의에 “시진핑 총서기와 김정은 총비서의 전략적 지도 아래 중국과 북한 간 전통적인 우호협력 관계는 건강하고 안정적인 발전을 유지해 왔으며, 양국과 양국 인민에게 실질적인 혜택을 가져다줬다”고 말했습니다.

이어 “올해는 북중 우호협력 상호원조조약 체결 65주년이 되는 해”라며 “양측은 이번 방문을 계기로 시대의 흐름에 맞는 북중 관계의 더욱 큰 발전을 추진하고, 양국 인민의 복지를 증진하며, 지역 및 세계의 평화·안정·발전·번영에 더욱 큰 기여를 하게 될 것”이라고 밝혔습니다.

북한도 이날 시 주석의 방북 계획을 공식 확인했습니다.

북한 관영 ‘조선중앙통신’은 김 위원장의 초청에 따라 시 주석이 북한을 국가방문, 즉 국빈 방문한다고 전했습니다.

미국 국무부 대변인은 시 주석의 이번 방북과 관련한 VOA의 5일 논평 요청에 “베이징에서 트럼프 대통령과 시진핑 주석은 북한 비핵화라는 공동 목표를 재확인했다”고 밝혔습니다.

한국 정부는 한반도 문제에 대한 중국의 건설적인 역할을 기대한다는 입장을 밝혔습니다.

한국 ‘연합뉴스’에 따르면 한국 외교부 당국자는 “관련 동향을 주시하고 있다”며 “북·중 간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이루어지기를 희망한다”고 말했습니다.



VOA 뉴스