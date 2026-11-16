WHO “북한 결핵 확진자 중 약제내성 검사 비율 1.9%…세계 평균은 85%”

북한에서 결핵균이 확인된 폐결핵 환자 가운데 핵심 치료제가 듣는지 확인하는 검사를 받은 비율이 지난해 100명 중 2명에 그친 것으로 나타났습니다. 세계 평균 검사율 85%를 크게 밑도는 것으로, 세계보건기구는 환자에게 맞는 치료법을 선택하기 위해 내성 검사가 반드시 필요하다고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

세계보건기구(WHO)는 지난해 북한에서 검사로 결핵균이 확인된 폐결핵 환자 가운데 리팜피신 내성 검사를 받은 비율이 1.9%에 불과했다고 밝혔습니다.

WHO는 최근 공개한 ‘2026 세계 결핵보고서’에 이같이 밝히고, 여기에는 신규 환자와 과거 치료 경험이 있는 환자가 모두 포함된다고 지적했습니다.

이는 세계 평균 검사율 85%에 크게 못 미치는 수치입니다.

북한은 리팜피신 내성 결핵 부담이 높은 30개국 가운데 검사율이 50%에 못 미친 세 나라 중 하나였습니다.

모잠비크는 2.2%, 콩고민주공화국은 30%로, 북한은 이들보다도 더 낮았습니다.

반면, 고부담국 30개국 가운데 22개국은 검사율이 80% 이상이었습니다.

치료제가 듣는지 확인하는 검사…적절한 약 선택에 필요

리팜피신은 결핵 치료에 가장 기본적으로 쓰이는 대표적인 1차 항결핵제로, 결핵균이 이 약에 내성을 갖게 되면 일반 결핵약으로는 치료가 되지 않아 별도의 2차 치료제를 써야 하기 때문에 확진 단계에서 리팜피신 내성 여부를 신속히 검사하는 것은 약제내성 결핵의 확산을 막고 환자를 치료하는 데 필수적인 첫 단계로 꼽힙니다.

이에 따라 WHO는 환자에게 맞는 치료를 제공하기 위해 결핵균이 확인된 모든 환자에게 리팜피신 내성 검사를 권고하고 있습니다.

결핵균 확인 비율도 낮아…진단 방식 점검 권고

보고서는 그러나 북한에서는 폐결핵이 세균 검사로 확인된 환자 100명 가운데 약 2명만 이 내성 검사를 받은 것으로 나타나, 약제내성 결핵 환자를 가려내는 초기 진단 역량이 크게 부족한 실정을 드러냈다고 지적했습니다.

보고서에 따르면 지난해 전 세계에서 새로 결핵 진단을 받은 환자 840만 명 가운데 59%는 첫 진단에 WHO가 권장하는 신속 진단검사를 받았으며, 리팜피신 내성 결핵(RR-TB)이 발생한 것으로 추정되는 세계 환자 약 37만 명 중 실제 치료를 받은 인원은 약 15만5천333명(42%)에 머물렀습니다.

WHO는 일반 약제 감수성 결핵의 치료 성공률이 약 90%에 달하는 반면 리팜피신 내성 결핵의 치료 성공률은 약 70% 수준으로 낮아, 조기 진단과 단기 치료법 보급이 시급하다고 지적했습니다.

북한 발생 추정치는 재검토…국가별 발생률 지도에서 제외

한편 WHO는 이번 보고서에서도 북한의 결핵 발생 추정치를 현재 재검토하고 있다며, 국가별 결핵 발생률 분류표와 추이 그래프에서 북한을 제외했다고 밝혔습니다.

WHO는 지난해 보고서에서도 같은 이유로 관련 추이 그래프에서 북한 수치를 표시하지 않은 바 있습니다.

다만 국가별 발생률 분류표에서 빠진 것과 별개로, 북한은 결핵 고부담국 명단과 보고서 내 다른 세부 지표에는 계속 포함됐습니다.

특히 결핵 예방과 검진 부문에서는 지난해 세균학적 확진 폐결핵 환자의 5세 이상 가구 내 접촉자 가운데 결핵 예방 치료(TPT)를 시작한 인원이 전 세계적으로 310만 명으로 전년보다 11% 늘었으며, 북한이 인도·인도네시아·나이지리아·에티오피아와 함께 이 증가분의 절반 이상을 차지한 국가 중 하나로 꼽혔습니다.

이번 보고서는 각국 보건당국이 제출한 자료를 주로 활용해 작성됐습니다.

올해는 전 세계 인구와 결핵 환자의 99% 이상을 포괄하는 187개 국가와 지역이 자료를 보고했습니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.