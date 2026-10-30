미한일 외교장관, 북한 완전한 비핵화 의지 재확인

미국과 한국, 일본 외교장관이 북한의 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인했습니다.

미 국무부는 마코 루비오 미국 국무장관, 조현 한국 외교부 장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 30일 미국 애틀랜타에서 열린 주요 20개국(G20) 외교장관 회의를 계기로 만나, 북한 문제를 논의했다고 밝혔습니다.

세 장관은 북한의 유엔 안전보장이사회 결의 위반과 회피 행위를 적발해 온 다국적제재모니터링팀(MSMT)의 활동을 높이 평가하고, 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램 자금 조달 지원 금지 등을 포함한 유엔 안보리 결의를 전면 이행하겠다는 의지를 거듭 확인했습니다.

나아가 자유롭고 개방된 인도태평양 지역의 안보와 번영을 증진하기 위한 3국 협력의 진전 상황을 점검하고, 타이완 해협 전역의 평화와 안정을 유지하는 것이 중요하다는 점에도 의견을 같이했습니다.

루비오 장관은 이날(30일) 회의에서 중국의 남중국해 지배권 확대 시도와 동중국해와 황해(서해)에서의 강압적 행위, 그리고 인도∙태평양 지역의 평화와 안정을 훼손하려는 러시아와 중국의 협력 문제도 제기했습니다.

미한일 세 나라 외교 장관은 또, 북극∙태평양 지역에서 해양 협력과 경제적 동반자 관계를 모색하기 위한 ‘3국 북극·태평양 파트너십(TAPP)’ 양해각서(MOC)에 서명했습니다.

미한일 TAPP는 세 나라가 북극권의 해양 활용과 에너지 자원 확보, 공급망 안정을 위해 출범한 경제·안보 실무 협의체입니다.

세 장관은 또한, 경제 안보의 중요성을 강조하고, 경제적 강압과 공급망의 무기화에 반대한다는 입장을 재확인했습니다. 나아가 세계 에너지 안보 증진을 위해 각국의 산업 역량을 결집하기로 하고, 지난 7월 7일 튀르키예 앙카라에서 서명한 소형모듈원자로(SMR) 배치에 관한 3국 양해각서의 이행 상황도 점검했다고 미 국무부는 밝혔습니다.

이어 지난달 21일에 발표된 미한일 3국 공동성명에 담긴 약속도 재확인했으며, 모든 수준에서 삼자 회의를 계속 이어가기로 했습니다.

미한일 외교장관 회의는 지난달 미국 뉴욕 유엔총회 회동에 이어 한 달여 만이며, 이에 앞서 지난 7월 7일 튀르키예 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의, 그리고 7월 22일 필리핀 아세안지역안보포럼(ARF)을 포함해 올해 들어 네 번째입니다.

VOA 뉴스