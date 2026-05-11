미국·한국, 조선업 협력 확대 양해각서 체결…워싱턴에 협력센터 설립

미국 상무부와 한국 산업통상자원부가 조선 분야에서의 양국 협력을 확대하고 미국 조선 산업의 현대화를 지원하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다.

이번 양해각서는 8일 워싱턴 D.C. 상무부 청사에서 하워드 러트닉 미 상무장관과 김정관 한국 산업통상자원부 장관이 참석한 가운데 체결됐으며, 이로써 ‘한미 조선 협력 파트너십 이니셔티브(KUSPI)’ 출범을 위한 기반이 마련됐습니다.

양국은 이번 양해각서를 통해 상업용 조선과 인력 양성, 산업 현대화, 해양 제조업 투자 분야에서 협력을 강화하기 위한 새로운 협력 플랫폼을 구축하기로 했습니다.

또 미국 내 조선 협력 사업 지원을 위해 워싱턴 D.C.에 ‘한미 조선협력센터’를 설립하는 방안을 추진하기로 했습니다.

양국은 센터를 통해 기업과 연구 기관 간 협력 네트워크 구축과 정책 동향 공유, 공동 사업 지원 등을 추진할 계획입니다.

또 미국 조선소 생산성 향상과 인력 양성 프로그램 지원, 공동 연구개발과 기술 교류, 직접 투자 확대, 조선 분야 전문 인력 교류 등을 통해 협력을 확대해 나가기로 했습니다.

미 상무부는 이번 협력이 미국 조선 산업 재건과 공급망 강화, 해양 제조업 경쟁력 확대를 지원할 것이라고 밝혔습니다.

한국 산업통상자원부도 양국이 조선 협력 확대 의지를 재확인했으며, 협력센터 개소와 운영을 위해 지속 협력해 나가기로 했다고 설명했습니다.

VOA 뉴스