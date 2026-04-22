영국 연방 4개국 유엔참전용사, ‘가평전투’ 75주년 방한

영국 연방 4개국 유엔참전용사와 유·가족 26명이 가평전투 75주년을 맞아 한국을 방문한다고 한국 국가보훈부가 22일 밝혔습니다.

국가보훈부는 보도자료를 통해 이날부터 27일까지 영국과 캐나다 호주, 뉴질랜드 출신 참전용사 7명과 유·가족 19명을 초정하는 재방한 행사를 진행한다고 전했습니다.

이번 방문단에는1951년과 1953년 해군으로 참전한97세 호주인 로날드 그린 씨를 비롯해 96세 에드윈 워윅 영국 참전용사 등이 포함됐습니다.

22일 한국에 입국한 이들 참전용사와 유가족은 23일 임진강전투기념식에 참석하고 24일 영연방 가평전투 기념식 등 일정을 소화한 뒤, 25일에는 호주와 뉴질랜드 연합군을 기리는 안작데이 기념식에 이어 판문점을 방문합니다.

이어 26일 서울 관광을 마지막으로 공식 일정을 마무리하고 27일 출국할 예정입니다.

가평전투는 1951년 4월 영연방군 제27여단 2천여 명의 용사들이 자신들보다 5배 이상 많은 중공군과 사흘간의 격전을 벌인 끝에 승리한 전투입니다.

권오을 국가보훈부 장관은 “한국 정부와 국민은 대한민국을 지키기 위해 목숨을 걸고 싸웠던 영연방 참전영웅들의 숭고한 연대와 희생을 영원히 기억하고 보답할 것”이라며 “유엔참전용사 재방한 초청 등 다양한 국제보훈사업을 지속해 나가겠다”고 밝혔습니다.

VOA 뉴스