페리둔 시니르리오올루 유럽안보협력기구(OSCE) 사무총장

차기 유엔 사무총장 후보인 페리둔 시니르리오올루 유럽안보협력기구 사무총장이 한반도의 긴장 고조를 막기 위해 적극적인 중재와 조용한 외교를 펼치겠다고 밝혔습니다. 대립하는 당사자들이 전쟁 중이더라도 사무총장이 현장에 나서 타협을 도와야 한다는 구상을 밝혔습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

튀르키예가 지명한 차기 유엔 사무총장 후보가 한반도 위기 예방에 현장 중재와 비공개 외교의 중요성을 강조했습니다.

페리둔 시니르리오올루 유럽안보협력기구(OSCE) 사무총장은 지난 6일 뉴욕 유엔본부에서 열린 사무총장 후보와의 공개 대화에서 관련 질문을 받고 이 같은 입장을 밝혔습니다.

이날 대화에서 한국 대표는 한반도를 비롯해 오랫동안 해결되지 않은 문제들이 다른 긴급한 국제 현안에 가려져서는 안 된다고 강조했습니다.

그러면서 시니르리오올루 후보에게 이런 사안들을 유엔 의제로 유지하기 위해 어떻게 할 것인지, 긴장이 더 고조되는 것을 막기 위해 사무총장의 주선과 중재 역할을 어떻게 활용할 것인지 물었습니다.

이에 대해 시니르리오올루 후보는 “중재는 사무총장의 가장 중요한 역할”이라며, “당사자들을 한자리에 모으고 대립을 좁혀야 할 때 사무총장이 현장에 나서야 한다”고 답했습니다.

이어 “당사자들이 전쟁 중이더라도 (사무총장은) 신뢰받는 공정한 중재자로서 조용한 외교를 통해 타협을 도와야 한다”고 설명했습니다.

또 사무총장은 상대의 말을 잘 듣고 복잡한 문제를 이해할 수 있는 외교관이어야 한다며, 자신이 OSCE에서 쌓은 경험을 유엔의 문제 해결에 활용할 수 있다고 강조했습니다.

한국 대표는 이날 역대 사무총장을 배출한 9개국을 대표해 후보의 경력과 사무총장직의 독립성·공정성에 관해 질문한 뒤, 한국의 국가 자격으로 한반도 문제를 추가로 제기했습니다.

시니르리오올루 후보는 답변에 앞선 모두발언에서도 “갈등 예방을 위해 연락 채널을 열어 두고, 닫힌 채널은 다시 열어야 한다”고 강조했습니다.

이어 견해가 다른 상대와 관여하는 것은 양보가 아니라 책임이며, 오해와 오판의 위험을 줄이는 데 필요하다고 설명했습니다.

또 사무총장이 대립하는 지도자들에게 직접 접촉하고 비공개로 관여할 준비가 돼 있어야 한다는 구상도 밝혔습니다.

시니르리오올루 후보는 지난 2024년 12월 OSCE 사무총장으로 임명됐습니다.

앞서 2015년에는 튀르키예 과도정부 외무장관을 역임했고, 2016년부터 2023년까지 유엔주재 대사를 지냈으며, 2023년에는 유엔의 아프가니스탄 독립평가를 이끌었습니다.

한국 측과 한반도 정세를 논의한 이력도 있습니다.

한국 외교부에 따르면 시니르리오올루 후보는 지난해 11월 오스트리아 빈에서 권기환 당시 글로벌다자외교조정관과 만나 한국과 OSCE의 협력, 유럽 안보정세, 한반도 정세에 관해 의견을 교환했습니다.

또 같은 시기 OSCE 아시아회의 개회사에서 역내 위협이 점점 국경을 넘고 있다며, 진정한 안보는 상호 신뢰와 존중에 기초한 협력을 통해 달성된다고 강조한 바 있습니다.

유엔은 지난 1일 튀르키예의 후보 지명 사실을 회원국들에 공식 통보했습니다.

유엔 사무총장은 안전보장이사회의 추천을 거쳐 총회가 임명하며, 후보 공개 대화는 회원국과 시민사회가 후보의 구상과 자질을 검토하는 절차입니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.