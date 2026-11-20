유엔이 발표한 세계 전자정부 평가에서 한국이 전 세계 1위에 오른 반면, 북한은 190위로 최하위권에 머물렀습니다. 북한은 온라인 공공서비스가 사실상 전무한 수준인 데다 주민 온라인 참여와 평양시 지방정부 서비스 평가에서 모두 0점을 받으며, 인공지능 행정 시대로 빠르게 넘어가는 국제사회와의 디지털 격차가 더 벌어진 것으로 나타났습니다. 조상진 기자가 보도합니다.

유엔 경제사회국(UN DESA)이 19일 공개한 ‘2026 유엔 전자정부 조사 보고서’에서 북한이 전자정부발전지수(EGDI) 0.2166점(1점 만점)을 받아 조사 대상 194개국 가운데 190위를 기록했습니다.

2년 전인 2024년 조사(193개국 중 184위, 0.2320점)보다 종합 점수가 0.0154점 떨어지며 순위도 6계단 내려앉았습니다.

북한보다 점수가 낮은 나라는 차드(191위), 에리트레아(192위), 소말리아(193위), 중앙아프리카공화국(194위) 등 심각한 내전이나 빈곤을 겪고 있는 아프리카 4개국뿐입니다.

반면 한국은 0.9794점으로 2년 전 4위(0.9679점)에서 세계 1위로 올라서며 덴마크(2위·0.9777점)와 싱가포르(3위·0.9722점)를 앞섰습니다.

북한, ‘온라인 공공서비스·주민 참여’ 0점

유엔 전자정부발전지수는 정부가 얼마나 다양한 행정 업무를 온라인으로 제공하는지를 보는 ‘온라인서비스지수(OSI)’, 인터넷과 이동통신 보급률·요금 부담을 평가하는 ‘통신인프라지수(TII)’, 그리고 문해율과 취학 기간, 디지털 활용 역량을 측정하는 ‘인적자본지수(HCI)’ 등 세 가지 세부 지수를 같은 비중으로 평균 내 산출합니다.

이 세부 항목을 보면 북한의 디지털 고립 실태가 뚜렷하게 드러납니다.

북한의 온라인서비스지수는 0.0237점으로 2024년(0.0291점)보다 더 낮아졌고, 온라인을 통한 주민의 정책 참여도를 측정하는 참여지수(PE)는 2024년과 마찬가지로 0점을 기록했습니다.

주요 도시의 지방정부 온라인 행정 서비스를 평가하는 지방온라인서비스지수(LOSI)에서도 평양은 평가 가능한 포털이 없는 것으로 나타나 0점에 그쳤습니다.

통신인프라지수 역시 0.1718점으로 세계 평균(0.7043점)에 크게 못 미쳤으며, 아시아 48개국 가운데서도 디지털 격차가 가장 심각한 최하위권으로 분류됐습니다.

특히 2024년과 2026년 유엔 보고서 수치를 대조하면, 북한의 종합 점수 하락분(0.0154점) 가운데 약 82%는 인적자본지수가 0.4924점에서 0.4543점으로 0.0381점 내려간 데서 비롯됐습니다.

보고서는 또 북한을 인적자본과 통신 기반에 비해 온라인 공공서비스 활용이 극도로 뒤처진 대표적 국가 가운데 하나로 꼽았습니다.

세계 각국 ‘AI 에이전트 정부’로 전환…미국, 최상위 등급 복귀

북한이 온라인 행정 기반조차 갖추지 못하는 사이, 전 세계 전자정부 수준은 빠르게 높아지고 있습니다.

이번 조사에서 세계 평균 전자정부발전지수는 0.6675점으로 2년 전(0.6382점)보다 4.6% 상승했고, 조사 대상 194개국 중 151개국이 ‘높음’ 또는 ‘매우 높음’ 등급에 포함됐습니다.

특히 가장 앞선 ‘최상위’ 등급 국가는 18개국에서 21개국으로 늘었으며, 미국은 종합 점수 0.9440점(13위)을 기록해 2024년(19위·0.9194점) 이후 2년 만에 최상위 등급에 복귀했습니다.

유엔은 이번 보고서에서 주요국 정부가 단순한 민원 온라인화를 넘어 인공지능(AI)이 행정 절차를 조율하고 주민의 수요를 먼저 예측해 지원하는 ‘에이전트형 정부(Agentic Government)’로 넘어가고 있다고 분석했습니다.

그러면서도 전 세계 인구의 약 24.3%인 19억5천만 명이 여전히 세계 평균에 못 미치는 국가에 살고 있다며, 기초 인프라와 데이터 관리 체계, 인간의 감독과 책임 장치가 뒷받침되지 않으면 기존의 디지털 격차가 더 깊은 ‘AI 격차’로 굳어질 수 있다고 경고했습니다.

VOA 뉴스 조상진입니다.