브런슨 사령관 “정전협정, 73년간 한반도 평화의 토대”

한국전쟁 정전협정 체결 73주년을 맞아 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 그 의미를 되새기며 확고한 대비태세의 중요성을 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.

제이비어 브런슨 유엔군사령관 겸 주한미군사령관은 한국전쟁 정전협정 체결 73주년을 맞아 정전협정이 한반도 평화의 토대가 돼 왔다고 강조했습니다.

브런슨 사령관은 27일 소셜미디어 ‘X’ 계정에 올린 글에서 “비록 평화조약은 아니지만 정전협정은 지난 73년간 한반도의 평화와 안정에 기여하는 틀을 제공해 왔다”고 밝혔습니다.

이어 “자유와 대한민국의 안보를 지키기 위해 함께 희생한 유엔군사령부(UNC) 소속 22개에 경의를 표한다”고 말했습니다.

브런슨 사령관은 “그들의 유산은 정전협정을 유지하기 위해선 확고한 헌신과 흔들림 없는 경계, 신뢰할 수 있는 대비태세가 필요하다는 점을 일깨워 준다”며 “준비태세를 대신할 수 있는 것은 없다”고 덧붙였습니다.

1950년 6월 25일 북한 공산군의 남침으로 시작된 한국전쟁은 1953년 7월 27일 정전협정 서명으로 중단됐습니다.

미국은 1995년 한국전 참전용사 기념공원 개장과 함께 7월 27일을 ‘한국전 참전용사 정전협정 기념일’로 지정했습니다.

VOA 뉴스 조은정입니다.