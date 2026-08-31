러시아, 키이우 공격 닷새째…민간인 사망자 증가

러시아가 드론으로 31일 우크라이나 수도 키이우 지역을 닷새 연속 공격했습니다. 키이우 외곽의 탄약고를 겨냥한 공습으로 폭발이 발생해 최소 38명이 사망했습니다. 올해 들어 가장 많은 사망자를 낸 공격이 발생한 지 단 며칠 만입니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 29일 영상 연설에서, 전날 밤 발생한 공습은 키이우 서쪽 미라 마을에 위치한 포탄과 지뢰, 드론을 보관하던 창고를 강타했다고 밝혔습니다. 현지 당국자는 폭발이 인근 주택들로 번졌으며, 이 가운데 노인과 장애인들을 위한 시설에서 34명이 숨졌다고 밝혔습니다. 키이우 지역 군사행정 책임자인 티무르 트카첸코는 최소 52명이 다쳤으며, 30일 현재 4명이 여진히 실종된 상태라고 밝혔습니다.

VOA는 백악관에 관련 논평을 요청했으며 답변을 기다리고 있습니다.

젤렌스키 대통령은 이번 사태는 “민간인 바로 옆에 폭발물을 보관한 사람들의 끔찍한 부주의” 때문에 발생했다며, 조사를 지시했습니다. 키이우 지역의 탄약 시설에 대한 러시아의 공격으로 2차 폭발이 발생해 민간인 사망자가 나온 것은 지난 두 달 사이에 이번이 두 번째입니다.

트카첸코 군사행정 책임자는 텔레그램을 통해 31일 발생한 공격으로 키이우 지역의 창고와 아파트 건물, 소매점이 피해를 입었으며 4명이 다쳤다고 밝혔습니다. 검은 연기가 수도 상공으로 퍼졌고, 거의 끊임없이 이어진 공습경보로 지하철 운행이 중단되는 등 일상생활에도 차질이 빚어졌습니다. 당국은 크리비리흐에서는 드론 공격으로 산업 시설이 피해를 입어 2명이 다쳤다고 밝혔습니다.

창고에 대한 반복적인 공격으로 일부 슈퍼마켓 진열대에서는 물품이 동나기도 했습니다.

젤렌스키 대통령의 고문 세르히 베스크레스트노프는 31일 소셜미디어에 우크라이나 국민들이 굶주리지는 않을 것이라며, 공황에 빠지지 말라고 말했습니다. 그러면서 생산업체와 소매업체들이 공급망을 재편하고 있다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 지난 27일부터 30일까지 러시아가 우크라이나를 향해 거의 1천500대의 드론을 발사했으며, 그중 약 800대는 속도가 더 빠르고 요격하기가 더 어려운 제트 엔진을 사용하는 드론이었다고 밝혔습니다.

유리 이그나트 우크라이나 공군 대변인은 우크라이나의 ‘유나이티드 뉴스’와의 인터뷰에서 러시아가 지난 7월에 사용한 제트 추진 드론이 6월보다 5배 많았다고 밝혔습니다. 이어 우크라이나가 88%에서 90%를 격추하는 기존 드론에 비해 제트 추진식 드론의 격추율은 더 낮다고 말했습니다.

한편 러시아 국방부는 30일 러시아 온라인 소매업체와 석유·가스 산업에 대한 우크라이나의 드론 공격에 대한 보복으로, 우크라이나의 에너지 기반시설에 “대규모 공격”을 준비 중이라고 밝혔습니다. 당국은 북부 체르니히우 지역의 한 에너지 시설이 밤사이 공격으로 피해를 입었다고 전했습니다.

우크라이나도 자체 공습을 이어갔습니다. 지역 주지사에 따르면, 국경에서 2천 킬로미터 이상 떨어진 러시아의 예카테린부르크에서 드론 공격으로 4명이 다쳤습니다. 러시아 벨고로드에서는 30일 우크라이나의 미사일 공격으로 3명이 숨졌다고 주지사 직무대행이 밝혔습니다. 러시아는 밤사이 우크라이나 드론 239대를 격추했다고 밝혔습니다.

러시아와 우크라이나에서는 9월 1일 학교가 다시 문을 열 예정이었습니다. 우크라이나 교육부는 이달 러시아의 출판사 공격으로 약 100만 권의 교과서가 파손됐다고 밝힌 바 있습니다.

VOA 뉴스