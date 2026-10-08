진영승 합참의장 “미국의 대북 정보 공유 일부 제한되고 있어”

진영승 합참의장은 8일 미국의 대북한 정보 공유가 일부 제한되고 있다고 밝혔습니다.

진 의장은 이날 국회 국방위원회의 국정감사에서 '북한 핵과 관련해 지금 합참과 미국의 핵심 정보가 공유되고 있느냐'는 국민의힘 성일종 의원의 질의에 이같이 대답했습니다.

진 의장은 핵심 정보 “일부는 제한되지만, 우리가 대비태세에 임하는 데는 문제가 없다”고 말했습니다.

진 의장의 이같은 발언은 미국이 지난 3월 정동영 통일부 장관의 '북한 구성 우라늄 농축시설' 관련 발언을 문제 삼아 한국과의 대북 정보 공유를 일부 제한하고 있다는 언론 보도를 확인한 것으로 해석되고 있습니다.

미국 측이 공유를 제한하는 정보는 위성을 통해 수집한 북한 기술 관련 정보인 것으로 알려졌다고 `연합뉴스’는 보도했습니다.

진 의장은 미국과의 정보 공유 수준과 관련해 “임박한 징후라든지 여러 가지 사항에 대한 공유가 안 되는 것은 아니”라고 설명하고, 성 의원이 '중요한 정보는 안 주고 있다고 한다'고 하자 “그렇게 생각하지 않는다”고 말했습니다.

진 의장은 또 국민의힘 유용원 의원의 관련 질의에 미국과의 정보 공유가 “완전히 회복 안 된 것은 맞지만, 우리가 핵·미사일 관련된 임무를 수행하는 데는 문제점이 없고 제한은 없다”고 대답했습니다.

진 의장은 이어 “결과적으로 이 상황은 빨리 해소가 되는 게 저는 최선이라고 생각하고 또 노력하고 있다”며, “아마 빠른 시간 안에 공유되지 않을까 싶다”고 말했습니다.

VOA 뉴스