미국 세계 무기 수출 42%로 1위…한국 9위, SIPRI 보고서

미국이 세계 무기 수출의 42%를 차지하며 세계 최대 무기 수출국 지위를 유지했고, 한국은 약 3% 점유율로 세계 9위 무기 수출국에 오른 것으로 나타났습니다.

스웨덴 스톡홀름국제평화연구소가 9일 발표한 보고서에 따르면 한국의 무기 수출은 2021~2025년 기간에 이전 5년보다 24% 증가하며 세계 상위 수출국 가운데 하나로 자리 잡았습니다.

한국의 주요 수출 대상은 폴란드, 필리핀, 아랍에미리트로 나타났습니다.

특히 폴란드는 같은 기간 한국 무기 수출의 58%를 차지한 최대 수입국이었고, 폴란드 전체 무기 수입의 47%를 한국에서 들여온 것으로 나타났습니다.

보고서에 따르면 미국의 무기 수출은 2021~2025년 기간에 이전 5년보다 27% 증가했고, 세계 시장 점유율도 36%에서 42%로 상승했습니다.

유럽의 무기 수입도 크게 늘었습니다. 특히 현재 유럽 나토 회원국 29개국의 무기 수입은 이전 기간보다 143% 증가했고, 이 가운데 58%가 미국산 무기였습니다.

보고서는 러시아의 무기 수출이 크게 감소했다고 밝혔습니다. 러시아의 세계 무기 수출 점유율은 21%에서 6.8%로 떨어졌고, 수출 규모도 64% 감소했습니다.

러시아는 주요 수출국이었던 알제리와 중국, 이집트에 대한 무기 판매 감소가 무기 수출국 지위 하락의 주요 요인이라고 설명했습니다.

보고서는 미국의 무기 수출 증가와 유럽 재무장에 따른 수요 확대, 러시아 수출 감소가 최근 국제 무기 거래의 주요 특징이라고 설명했습니다.

VOA 뉴스