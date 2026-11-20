VOA는 서울의 강수민 기자가 젊은 감성으로 취재하는 Z 세대, GenZ(젠지)의 일상을 주간 기획으로 전해 드리고 있습니다. 오늘 아홉번 째 순서는 커피로 하루를 버티던 20대들이 요즘은 차를 마시며 마음을 정돈하고, `잠깐 멈추는 시간'을 즐기고 있다는 소식입니다.