"성경 한 권의 죄 — 북한, 3대를 벌하다"

신앙을 가졌다는 이유만으로, 그 대가가 가족 3대에까지 이어지는 곳, 북한. 종교 활동 자체가 ‘반국가 범죄’로 규정되면서, 조직적 종교는 사실상 완전히 사라졌습니다. 전례 없는 수준의 통제와 탄압—북한의 종교 자유 실태를 짚어봅니다. VOA 이조은 기자입니다. 김씨 일가의 종교, 주체사상 전문가들은 북한의 종교 탄압을 이해하려면 먼저 북한 체제의 본질을 들여다봐야 한다고 말합니다. 워싱턴의 북한 인권 연구기관HRNK(북한인권위원회)의 그레그 스칼라튜 회장은 VOA와의 인터뷰에서 "북한 정권은 사실상 자체적인 종교를 갖고 있다"고 설명합니다. 김일성주의는 ‘유일사상 10대 원칙’과 같은 규범을 통해 주민들의 삶을 지배하며, 외래 종교는 김씨 일가의 권위에 대한 도전으로 간주됩니다.

성분 제도 — 태어나면서 결정되는 신분 북한의 종교 탄압은 성분 제도에서 시작됩니다. 주민을 출신 성분에 따라 '핵심', '동요', '적대' 3개 계층으로 분류하는 이 제도에서 종교인은 '적대 계층'으로 분류됩니다. 한번 적대 계층으로 분류되면 교육, 취업, 거주지, 배급 등 모든 사회적 기회에서 차별을 받으며, 이 신분은 자녀와 손자에게까지 대물림됩니다. 미국 국제종교자유위원회(USCIRF)의 아시프 마흐무드 부위원장은 VOA와의 인터뷰에서 "연좌제에 따라 3대에 걸친 가족 모두가 정치범 수용소에 보내질 수 있다"며 "거의 20년간 인권 분야에서 일해왔지만 이런 극단적인 사례는 다른 어디에서도 본 적이 없다"고 말했습니다. 반동사상문화배격법 — 성경도 불법 2020년 제정된 ‘반동사상문화배격법’은 종교 탄압을 더욱 강화했습니다. 외래 문화와 종교 서적의 유입을 광범위하게 금지하며, 성경을 포함한 종교 자료의 소지와 유통도 불법으로 규정합니다. 한국 영상물이나 음악을 접하는 행위에는 최대 수십 년의 강제노동형이나 사형까지 가능하고, 부모 책임까지 묻는 조항도 포함돼 있습니다. 이후 개정을 통해 처벌은 더욱 강화됐습니다.