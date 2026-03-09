미국-이스라엘, 이란 공습 10일째…국제 유가 급등에 세계 금융시장 ‘출렁’

미국과 이스라엘의 이란에 대한 군사 작전이 10일째 이어지는 가운데 국제 유가가 배럴당 120달러에 육박했다가 다소 내려앉으면서도, 세계 금융시장을 강하게 흔들고 있습니다. 이번 전쟁으로 페르시아만 일대 주요 산유국과 정유시설이 타격을 입으면서, 글로벌 에너지 공급 차질에 대한 불안이 커지고 있습니다.

특히 전 세계 원유 물량의 약 20%가 매일 통과하는 전략 요충지, 호르무즈 해협 항로마저 장기 교란될 수 있다는 우려가 제기되면서, 에너지 시장과 해상 운송 전반에 파장이 확산하고 있습니다.

국제 유가의 기준이 되는 브렌트유는 9일 장 초반 배럴당 119달러 50센트까지 치솟은 뒤, 이후 약 106달러 선에서 거래됐습니다. 이는 페르시아만 일대 정유 시설이 공격을 받는 가운데, 불과 며칠 사이 14%가량 급등한 수준입니다.

바레인 국영 석유회사 바프코(Bapco)는 정유 시설이 공격을 받은 뒤 이날 자사 운영에 ‘불가항력(Force Majeure)’을 선언했습니다. ‘불가항력’ 선언은 전쟁이나 자연재해 등 통제 불가능한 상황으로 인해 계약상 의무를 이행할 수 없게 됐음을 공식화한 것으로, 기존 공급 약속이 차질을 빚게 됐다는 의미입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 8일 자신의 사회관계망서비스 ‘트루스 소셜’에 올린 글에서 단기적인 유가 급등을 “치러야 할 매우 작은 대가”라고 평가했습니다. 트럼프 대통령은 “이란의 핵 위협이 제거되면 단기 유가는 빠르게 떨어질 것이며, 이는 미국과 세계의 안전과 평화를 위한 매우 작은 대가일 뿐”이라면서, “다르게 생각하는 사람들은 어리석은 것”이라고 주장했습니다.

트럼프 대통령은 앞서 또 다른 글에서 유가 상승을 인지하고 있다면서, 필요하다면 미국 전략비축유(SPR)를 방출할 수 있다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 다만 전략비축유 사용 여부와 구체적인 시점은 아직 결정되지 않은 것으로 알려졌습니다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 8일 폭스뉴스 인터뷰에서, 미국과 동맹국들이 페르시아만에서 산유국들의 원유와 천연가스, 비료 등 주요 물자가 다시 원활히 수출될 수 있도록 호르무즈 해협 항로 정상화를 최우선 과제로 삼고 있다고 밝혔습니다. 라이트 장관은 이미 대형 유조선 1척이 별다른 문제 없이 해협을 통과했다면서, “단기간 내 에너지 수송이 재개될 것”이라고 말했습니다.

국제 유가는 코로나19 대유행 이후 최고 수준에 근접하고 있습니다. 일부 분석가와 투자자들은 유가가 더 오르고 고공 행진이 장기화할 경우, 세계 경제 성장에 상당한 부담으로 작용할 수 있다고 지적합니다. 전쟁의 향후 전개 방향을 둘러싼 불확실성이 커지면서, 이번 주 글로벌 금융시장에서는 급격한 등락과 변동성이 두드러지고 있습니다.

이란과의 전쟁은 항공편과 유조선 운항을 대거 중단시켰고, 두바이와 카타르 도하, 사우디아라비아의 리야드 등 중동 주요 도시들이 공격 가능성에 노출되거나 실제 폭격을 받는 상황을 초래했습니다. 이 같은 지역 불안정은 중동발 에너지 공급과 금융·물류 허브 기능에 대한 신뢰를 떨어뜨리며, 투자자들의 위험 회피 심리를 더욱 자극하고 있습니다.

