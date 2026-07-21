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국제적십자위원회(ICRC) 사무총장 방한…한국 외교차관 “북한군 포로 한국행 협력 요청”

김진아 외교부 2차관(사진 오른쪽)이 7월 21일, 방한 중인 피에르 크랜뷜 국제적십자위원사무총장을 면담했다.
김진아 외교부 2차관(사진 오른쪽)이 7월 21일, 방한 중인 피에르 크랜뷜 국제적십자위원사무총장을 면담했다.

국제적십자위위원회 (ICRC)의 피에르 크랜뷜 사무총장이 한국을 방문해 김진아 한국 외교부 제2차관을 만났습니다. 양측은 글로벌 인도적 위기 대응과 국제인도법 준수 방안을 논의했는데, 김 차관은 특히 우크라이나 내 북한군 포로들이 한국행을 희망할 경우 전원 수용할 방침이라며, 적극적인 협력을 요청했습니다. 오택성 기자입니다.

한국을 방문한 피에르 크랜뷜 국제적십자위원회(ICRC) 사무총장이 21일 한국의 김진아 외교부 제2차관과 만나 전 세계 인도적 위기 대응을 위한 협력 방안과 우크라이나 내 북한군 포로 문제 등을 논의했다고 한국 외교부가 밝혔습니다.

한국 외교부에 따르면 이 자리에서 크랜뷜 사무총장은 세계 각지 분쟁 지역에서 진행 중인 국제적십자위원회의 인도적 활동을 소개하고, 한국 정부의 재정 지원과 협력에 사의를 표했습니다.

또 분쟁 상황에서 국제인도법 위반이 계속되고 있다며 국제인도법 글로벌 구상 등 국제적십자위의 관련 노력에 한국 정부가 참여해 줄 것을 요청했습니다.

김 차관은 분쟁과 재난이 확산하는 가운데 국제적십자위원회(ICRC)가 국제인도법 준수 강화와 인도적 지원 활동, 무력충돌 상황에서의 중립적 중재 역할을 수행하고 있다고 평가했습니다.

또 한국 정부는 글로벌 책임강국 비전 아래 인도적 지원 분야의 주요 공여국으로서 각국의 인도적 위기 해소를 위해 국제적십자위와 협력을 지속해 나갈 것이라고 밝혔습니다.

이어 김 차관은 우크라이나에 있는 북한군 포로들은 헌법상 한국 국민에 해당하며, 이들이 한국행을 희망할 경우 전원을 수용할 방침이라고 밝혔습니다.

그러면서 국제법상 전쟁포로 강제송환 금지 원칙에 따라 이들의 자유의사가 존중될 수 있도록 국제적십자위의 적극적인 협력을 요청했습니다.

양측은 또 국제사회의 인도적 지원 감소에 대응하기 위해 인도적 지원·개발·평화 연계(HDP Nexus)에 기반한 협력을 강화해 나가기로 했습니다.

VOA 뉴스 오택성입니다.

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