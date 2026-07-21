국제적십자위원회(ICRC) 사무총장 방한…한국 외교차관 “북한군 포로 한국행 협력 요청”

국제적십자위위원회 (ICRC)의 피에르 크랜뷜 사무총장이 한국을 방문해 김진아 한국 외교부 제2차관을 만났습니다. 양측은 글로벌 인도적 위기 대응과 국제인도법 준수 방안을 논의했는데, 김 차관은 특히 우크라이나 내 북한군 포로들이 한국행을 희망할 경우 전원 수용할 방침이라며, 적극적인 협력을 요청했습니다. 오택성 기자입니다.

한국을 방문한 피에르 크랜뷜 국제적십자위원회(ICRC) 사무총장이 21일 한국의 김진아 외교부 제2차관과 만나 전 세계 인도적 위기 대응을 위한 협력 방안과 우크라이나 내 북한군 포로 문제 등을 논의했다고 한국 외교부가 밝혔습니다.

한국 외교부에 따르면 이 자리에서 크랜뷜 사무총장은 세계 각지 분쟁 지역에서 진행 중인 국제적십자위원회의 인도적 활동을 소개하고, 한국 정부의 재정 지원과 협력에 사의를 표했습니다.

또 분쟁 상황에서 국제인도법 위반이 계속되고 있다며 국제인도법 글로벌 구상 등 국제적십자위의 관련 노력에 한국 정부가 참여해 줄 것을 요청했습니다.

김 차관은 분쟁과 재난이 확산하는 가운데 국제적십자위원회(ICRC)가 국제인도법 준수 강화와 인도적 지원 활동, 무력충돌 상황에서의 중립적 중재 역할을 수행하고 있다고 평가했습니다.

또 한국 정부는 글로벌 책임강국 비전 아래 인도적 지원 분야의 주요 공여국으로서 각국의 인도적 위기 해소를 위해 국제적십자위와 협력을 지속해 나갈 것이라고 밝혔습니다.

이어 김 차관은 우크라이나에 있는 북한군 포로들은 헌법상 한국 국민에 해당하며, 이들이 한국행을 희망할 경우 전원을 수용할 방침이라고 밝혔습니다.

그러면서 국제법상 전쟁포로 강제송환 금지 원칙에 따라 이들의 자유의사가 존중될 수 있도록 국제적십자위의 적극적인 협력을 요청했습니다.

양측은 또 국제사회의 인도적 지원 감소에 대응하기 위해 인도적 지원·개발·평화 연계(HDP Nexus)에 기반한 협력을 강화해 나가기로 했습니다.

VOA 뉴스 오택성입니다.