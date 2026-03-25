한국 통일장관, EU 대사들에 ‘한반도 평화공존 정책’ 국제사회 협조 요청

한국 통일부 장관이 25일 한국 주재 EU 회원국 대사 정례 회의에서 이재명 정부의 ‘한반도 평화공존 정책’을 설명하고 국제사회의 협조를 요청했습니다.

주한 유럽연합(EU) 대표부 초청으로 이날 회의에 참석한 정동영 통일부 장관은 EU 창설이 유럽 대륙을 평화 공동체로 전환한 “인류사적 프로젝트”라고 평가하며, 상호 의존과 규범적 합의를 통해 평화를 제도화한 점을 강조했습니다.

그러면서 EU가 차이를 극복하고 공존을 선택했으며 민주주의와 법치, 평화라는 규범을 지속적으로 발전시켜 온 경험이 한반도에도 중요한 시사점을 준다고 말했습니다.

정 장관은 또 한반도가 1953년 한국전쟁 휴전 이후 전후 처리가 완결되지 않은 상태라고 지적하며, 한반도 평화공존을 위한 한국 정부의 노력을 설명했습니다.

이어 북한 체제 존중, 흡수통일 불추구, 대북 적대행위 불추진을 핵심으로 하는 정책 3원칙을 일관되게 추진하겠다는 입장을 밝혔습니다.

정 장관은 앞으로 예정된 미·중 정상회담이 북·미 대화 재개 등 한반도 문제 해결의 중요한 계기가 될 수 있다고 전망하며 EU의 관심과 지지를 요청했습니다.

VOA 뉴스