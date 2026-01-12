한국, 북한 ‘무인기 침투’ 주장에 군경 합동수사 착수...“민간 운용 가능성 엄정 수사”

한국이 북한을 상대로 무인기를 침투시켰다는 북한 측의 주장과 관련해 이재명 한국 대통령이 한국 시민이 운용한 무인기가 북한에 보내졌을 가능성을 엄정하게 수사하라고 지시했습니다.

한국 청와대 대변인실은 지난 10일 이 대통령이 이날 민간단체가 무인기를 운용했을 가능성에 대해 "사실이라면 한반도 평화와 국가안보를 위협하는 중대 범죄이므로 군경 합동수사팀을 구성해 신속 엄정 수사하라고 지시했다"고 밝혔습니다.

이에 따라 12일, 북한의 ‘한국 무인기 침투 주장’에 대한 진상을 규명할 ‘군경합동조사 태스크포스(TF)가 구성됐습니다.

12일 한국 국회 법제사법위원회에 출석한 안규백 국방부 장관도 이날 의원들의 관련 질의에 “민간인 운용 드론으로 추정하고 있다”고 답하면서, “유엔군사령부를 통해 남북 공동조사 제안을 해 볼 생각”이라고 밝혔습니다.

이와 관련해 한국 국방부는 북한이 공개한 한국 무인기는 한국군에는 없는 기종이며, 해당 일자와 시간대에 군이 무인기를 운용한 사실이 없다고 밝힌 바 있습니다.

앞서 북한은 지난 10일, 조선인민군 참모부 대변인 명의 성명을 통해 지난해 9월과 지난 4일, 한국이 침투시킨 무인기를 개성시 개풍 구역에서 격추했다고 주장하면서 배후로 한국군을 지목했습니다.

북한은 무인기에는 북한 지역을 촬영한 영상 및 감시용 장비가 있다면서 관련 사진 6장을 공개했으며, 11일 김여정 노동당 부부장은 조선중앙통신을 통한 담화에서 한국발 무인기의 북한 영공 침범에 대한 구체적인 설명이 반드시 있어야 한다고 주장한 바 있습니다.

