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“한국, 카자흐스탄 원유 확보 임박”…’호르무즈 해협 봉쇄’ 속 다변화 모색

위성에서 찍은 호르무즈 해협 사진
위성에서 찍은 호르무즈 해협 사진

한국 정부가 호르무즈 해협 사태에 따른 대체 에너지 공급원을 모색하는 가운데, 김정관 한국 산업통상부 장관이 12일 카자흐스탄으로부터의 원유 공급 확보가 가시화됐다고 밝혔습니다.

이날 한국 ‘KBS’ 방송에 출연한 김 장관은 카자흐스탄 원유 도입과 관련해 “논의에 진전이 꽤 있어서 다음 주 초에는 구체적인 물량이나 내용에 대해 발표를 할 수 있을 것 같다”고 말했습니다. 이어 “카자흐스탄이 매우 멀게 느껴질 수 있지만, 실제로는 미국에서의 운송과 비슷한 약 50일에서 60일이 소요된다”고 덧붙였습니다.

김 장관은 아울러 “중동산 원유 수입의 다변화를 위해서 미국산 석유와 함께 카자흐스탄 원유 수입 등을 고려하고 있다”면서 “경제성, 효율성뿐만 아니라 자원을 확보하는 것도 굉장히 중요한 시대가 됐다”고 말했습니다.

앞서 김 장관은 지난 7일부터 10일까지 강훈식 한국 대통령 비서실장 등 정부 특사단과 함께 카자흐스탄을 비롯해 사우디아라비아, 오만을 방문한 바 있습니다.

한국무역협회에 따르면 한국은 원유 수입의 70.7%, 천연가스 수입의 20.4%를 중동에 의존하고 있어 에너지 수급 불안이 커지고 있습니다.

미국 무역대표부 고문을 지낸 미 기업연구소(AEI)의 클로드 바필드 연구원은 13일 VOA와의 통화에서 이번 사태를 계기로 한 한국 정부의 원유 수입처 다각화 움직임을 고무적으로 평가했습니다.

[녹취: 클로드 바필드 / 기업연구소 고문] “한국 정부가 중동에 대부분의 원유를 의존하고 있다는 데 따른 위험을 인식하고 대안을 모색하기 시작한 것은 합리적인 조치입니다. 분명히 한국의 주요 동맹국인 미국은 자국 내 생산 증가를 바탕으로 늘어나는 수요를 충족하는 데 도움을 줄 수 있다고 봅니다.”

미국 무역대표부 고문을 지낸 기업연구소(AEI)의 바필드 연구원은 미국과 한국 정부가 향후 원유 구매 확대와 관련한 실질적인 논의에 나설 수 있을 것으로 내다봤습니다.

VOA 뉴스

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