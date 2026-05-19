한일 정상회담, ‘한반도 비핵화 의지 재확인’...에너지 협력도 합의

한국과 일본 정상이 19일 경북 안동에서 정상회담을 열고 한반도 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인했습니다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 이날 105분간 회담을 진행한 뒤 공동언론발표문을 통해 이같은 논의 결과를 발표했습니다.

이어 양측은 역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성도 재확인했습니다.

양측은 또 동북아 지역의 진정한 평화와 안정을 위해서는 한·중·일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것도 중요하다고 강조했습니다.

이와 관련해 강유정 청와대 대변인은 별도의 브리핑을 통해 이 대통령이 회담에서 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 '싸울 필요가 없는 평화의 한반도'를 구축하겠다는 한국 정부의 입장을 설명하고, 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 확고한 의지를 강조했다고 전했습니다.

한편, 두 정상은 한반도 안보 문제 외에도 중동 정세로 인한 에너지·공급망 불안정에 공동 대응하기로 했습니다.

특히 지난 3월 체결된 한일 공급망 파트너십을 바탕으로 협력을 확대하고 액화천연가스(LNG)와 원유 수급 분야에서의 협력도 강화하기로 했으며, 유사한 위기를 겪는 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 함께 넓혀 나가기로 했습니다.

이밖에 AI, 우주, 바이오 등 첨단기술 협력과 초국가 스캠범죄 공동 대응, 일본 조세이 탄광 수몰사고 희생자 유해 DNA 감정 착수 등도 합의했습니다.

이번 회담은 이 대통령이 지난 1월 다카이치 총리의 고향 일본 나라를 방문한 데 이어, 총리가 이 대통령의 고향 안동을 찾는 형식으로 이뤄졌으며, 두 정상은 7개월 동안 네 차례 만남을 가졌습니다.

VOA 뉴스