한국 국방부는 26일 북한의 전술핵무기 운용 확대 움직임에 우려를 표명하고 북한에 국제사회가 요구하는 비핵화 의무를 이행할 것을 촉구했습니다.

정빛나 국방부 대변인은 이날 정례브리핑에서 김정은 북한 국무위원장이 새로운 핵 시설을 시찰하고 새 핵탄두를 대거 공개한데 대해 한국 군은 이를 심각하게 받아들이고 있다는 입장을 밝혔습니다.

((정빛나 한국 국방부 대변인))“우리 군은 북한이 한반도에서 전술핵 운용 확대 의지를 밝힌 점에 대해서 엄중하게 보고 있습니다. 북한은 한반도와 역내 평화를 위해 핵 개발을 정당화하려는 시도를 즉각 중단하고 유엔 안보리 결의를 이행해야 합니다.”

정 대변인은 “우리 군은 한미 핵협의그룹을 통한 확장 억제 실행력을 강화하고 한국형 3축 체계를 더욱 고도화해서 북한의 어떠한 핵 위협에도 확고한 군사대비태세를 유지하고 있다”고 덧붙였습니다.

한국 합동참모본부는 북한이 공개한 핵시설의 세부 현황에 대해서는 미한 연합 비밀에 해당한다며 구체적인 언급을 삼갔습니다.

북한 관영 조선중앙통신은 이날(26일) 김정은 국무위원장이 전날 핵물질 생산시설과 핵무기연구소를 시찰했다고 전했습니다.

통신에 따르면 김 위원장은 이 자리에서 “핵무기 제작 부문에서 각이한 사명을 수행하는 전술핵을 다영역에서 활용하는 데 주목해야 한다”고 말했습니다.

김 위원장은 또 미국이 영국, 호주와의 안보 협력체인 오커스(AUKUS)를 통한 핵 전파 사례를 동북아시아 지역에 그대로 적용해 주변 동맹국들의 핵잠수함 보유를 부추기고 핵 군사동맹 체계를 구축하고 있다며 이를 특별히 엄중하게 보고 있다고 주장했습니다.

아울러 핵무력 강화는 주권 국가의 자위권에 부합하는 합법적이고 정당한 방위적 조치라며 “그 무엇으로써도 변경시킬 수 없는 확고부동한 핵 보유 의지를 가장 명백히 재확언한다”고 밝혔습니다.

VOA는 미국 국방부와 국무부에 김 위원장의 핵시설 시찰과 전술핵무기 운용 확대 주문, 핵 보유 의지 재확인 등에 대한 논평을 요청하고 답변을 기다리고 있습니다.

앞서 미국 국무부는 지난 4월 김정은 위원장이 최고인민회의에서 핵보유국 지위의 불변성을 다시 강조한 것과 관련해 완전한 북한 비핵화에 대한 미국의 입장은 변함이 없다고 밝혔습니다.

국무부 대변인은 당시 VOA에 보낸 이메일에서 “미국은 북한의 완전한 비핵화에 계속 전념하고 있다”고 밝혔습니다. 이어 북한이 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하며 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 계속 고도화하고 있다며, 이는 미국과 동맹국, 파트너국들에 대한 위협이라고 지적했습니다.

또 한국과 일본 방어에 대한 미국의 공약은 “철통같다”고 강조했습니다.

VOA 뉴스