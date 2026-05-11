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헤그세스 장관, 한국 국방장관과 회담…전작권·핵잠수함 협력 논의 전망

2025년 11월 4일 피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관과 안규백 한국 국방장관이 서울 국방부 청사에서 열린 제57차 한미 안보협의회(SCM) 공동 기자회견을 마친 뒤 악수를 나누려 하고 있다. (자료화면)
2025년 11월 4일 피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관과 안규백 한국 국방장관이 서울 국방부 청사에서 열린 제57차 한미 안보협의회(SCM) 공동 기자회견을 마친 뒤 악수를 나누려 하고 있다. (자료화면)

피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관이 11일 미국을 방문 중인 안규백 한국 국방부 장관과 회담을 가질 예정입니다.

미 전쟁부는 헤그세스 장관이 이날 오전 전쟁부 청사에서 안 장관을 맞아 의장행사와 양자회담을 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 발표문에 따르면 헤그세스 장관은 오전 10시 15분 펜타곤 리버 엔트런스에서 안 장관을 위한 공식 환영식을 거행할 예정입니다.

안 장관의 방미는 취임 후 처음으로, 오는 14일까지 워싱턴에 머물며 미 정부 및 의회 주요 인사들과 잇달아 만날 예정입니다.

한국 언론에 따르면, 안 장관은 출국 전 기자들과 만나 전시작전통제권(전작권) 전환과 관련해 “체계적이고 안정적으로 준비해 온 만큼 속도를 내는 데 문제가 없다”고 밝혔습니다. 또 핵추진잠수함 건조 협력과 관련해서도 “양국 정상 간 합의 사항인 만큼 후속 조치 이행이 중요하다”고 말했습니다.

양국은 이번 국방장관 회담에서 한미안보협의회(SCM) 합의 사항 이행 상황과 연합방위태세 등 주요 안보 현안을 논의할 예정입니다. 아울러 이번 방미 기간 워싱턴에서는 제28차 미한 통합국방협의체(KIDD) 회의도 열릴 예정입니다.

VOA 뉴스

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