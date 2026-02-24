연결 가능 링크

한국 북핵 수석대표, 제네바 군축회의서 북한에 NPT·안보리 결의 준수 촉구

한국 정부의 북핵 수석대표인 정연두 한국 외교전략정보본부장은 23일 현지시간으로 스위스 제네바에서 열린 제네바 군축회의 고위급 회기에서 북한을 향해 핵확산금지조약(NPT)과 유엔 안전보장이사회 결의를 준수하고 대화에 복귀할 것을 촉구했습니다.

정 본부장은 한국 정부가 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 목표를 일관되게 견지하고 있다고 밝혔습니다.

그러면서 북한과의 대화를 통해 ‘중단-축소-폐기’의 단계적 비핵화 방안을 이행할 수 있도록 미국을 비롯한 국제사회와 긴밀한 공조를 지속해 나갈 것이라고 말했습니다.

정 본부장은 이날 회의에서 최근 국제 안보 환경이 악화되고 불안정이 일상화된 가운데 군축·비확산 체제가 중대한 도전에 직면해 있다고 평가했습니다.

이어 핵보유국 간 군비통제 공백과 핵 위협 증대에 대한 우려를 표명하면서 핵보유국들이 투명성 제고와 상호 신뢰 구축을 위한 대화에 나설 것을 촉구했습니다.

또한 국제사회가 핵비확산조약 체제의 3대 축인 군축, 비확산, 평화적 이용에 대한 의지를 재확인해야 한다고 강조했습니다.

정 본부장은 북러 군사협력에 대해서도 우려를 나타내며 국제 평화와 안보를 심각하게 훼손하는 행위라고 밝혔습니다.

아울러 인공지능 등 신흥기술이 국제 안보 환경에 중대한 영향을 미치고 있다고 평가했습니다.

정 본부장은 한국이 군사 분야 인공지능의 책임 있는 이용에 관한 국제 논의를 증진하기 위해 ‘인공지능의 군사적 이용에 관한 고위급 회의’를 공동 주최하고, 유엔총회 제1위원회에서 채택된 ‘군사 분야 인공지능’ 결의를 공동 상정하는 등 관련 논의를 주도하고 있다고 설명했습니다.

정 본부장은 군축·비확산 체제가 전례 없는 도전에 직면한 상황에서 국제사회가 책임 있는 자세로 공동 대응해야 한다고 강조했습니다.

VOA 뉴스

