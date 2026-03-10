한국 통일부, 종교계에 ‘남북 종교·민간교류’ 적극 지원 의지 강조

한국 통일부는 10일, 김남중 통일부 차관 주재로 7대 종단 정책간담회를 열고 한반도 평화 공존과 종교계 협력 방안을 논의했다고 밝혔습니다.

통일부는 이날 보도 자료를 통해 간담회에서 북향민 정착 지원과 북한군 유해 송환 등이 논의됐다면서 이같이 밝혔습니다.

김남중 통일부 차관은 이날 간담회에서 남북 종교 및 민간 교류를 정부가 적극적으로 지원하겠다는 의지를 밝혔고, 종교계는 국제 협력을 바탕으로 교류 재개 가능성을 모색하고 있다며 남북관계 국면 전환을 위해 정부가 적극적인 역할을 해 줄 것을 요청했습니다.

통일부는 또 하나센터 후원, ‘북향민’ 용어 확산 등 정착 지원을 위한 종교계의 관심과 협력을 요청하며, 남북 교류가 중단된 상황에서 북한에 대한 적대감 완화와 평화 인식 확산에 종교계가 기여할 수 있다는 데 서로 공감대를 형성했다고 밝혔습니다.

이어 회의 참가자들은 북한군 유해 송환 문제에 대해 인도적 차원에서 종교계의 관심과 협력이 필요하다는 데 의견을 같이하며, 통일부와 종교계가 상호 긴밀히 협력할 필요가 있다는 점을 재확인했습니다.

간담회에는 불교, 개신교, 천주교, 원불교, 천도교, 유교, 한국민족종교협의회, 한국종교인평화회의(KCRP) 등 종단 내 실무책임자들이 참석했습니다.

VOA 뉴스