한국 국방장관, 중동 상황 언급하며 ‘연합방위태세 강화’ 주문

안규백 한국 국방부장관이 18일, B-1 문서고를 방문해 2026년 자유의 방패(FS·Freedom Shield) 2부 연습 현장을 점검하고, 중동 상황을 거론하며 연합방위태세 강화 필요성을 강조했습니다.

이번 FS 연습은 미래연합사 완전운용능력(FOC) 검증과 북한의 핵·미사일 위협, 최근 전쟁 양상의 변화에 대응하기 위한 연합작전 수행 능력 향상에 중점을 두고 진행되고 있습니다.

이를 통해 양국은 굳건한 동맹을 재확인하며, 어떠한 위협에도 즉각 대응할 수 있는 연합방위태세를 더욱 공고히 하고 있습니다.

국방부는 이날 보도자료를 통해, 안 장관이 지난주 국방지휘본부와 연합공군구성군사령부에 이어 진행된 두 번째 FS 연습 현장 점검했다면서 이같이 밝혔습니다.

안 장관은 “확고한 한미동맹을 바탕으로 한미 연합방위태세를 강화하는 동시에, 자주국방을 위한 노력도 소홀히 해서는 안 된다”고 강조했습니다.

또, 최근 중동 전역에서 군사적 충돌이 확대되는 등 국제 안보 환경이 불확실해지고 있음을 언급하며, “연습과 훈련의 강도가 곧 전투력임을 명심하고, 군인의 숙명이자 생명선인 강도 높은 연습과 실전적인 훈련을 통해 굳건한 연합방위태세를 유지해야 한다”고 말했습니다.

이어 “연습은 이번 주로 종료되지만 27일까지 이어지는 야외 기동 훈련도 안전하고 성과 있게 진행될 수 있도록 끝까지 만전을 기해 달라”고 당부했습니다.