2025년 한국 망명 신청 러시아인 1위, 난민 인정 0명

한국 법무부가 최근 발표한 ‘난민제도 운영현황 종합 통계’에 따르면 2025년 한국에 망명을 신청한 국적 가운데 러시아인이 가장 많았습니다.

지난해 한국에 망명을 신청한 러시아인은 2천 26명으로 전체 망명 신청 국적자 중 가장 가장 큰 비중을 차지했습니다.

이어 인도 1천 462명, 카자흐스탄 1천 216명, 말레이시아 726명, 파키스탄 716명 순으로 집계됐습니다.

러시아인의 한국 망명 신청은 우크라이나 전쟁 여파 속에 2023년 5천 750명으로 정점을 기록한 뒤 2024년 4천 546명, 2025년 2천 26명으로 감소했지만, 3년 연속 가장 많은 신청 국적으로 나타났습니다.

다만 2025년에는 러시아인 가운데 난민 지위를 인정받은 사례가 한 건도 없는 것으로 집계됐습니다.

같은 해 난민으로 인정된 국적은 미얀마 75명, 이집트 26명, 에티오피아 6명 순이었습니다.

난민신청 사유는 협약 외 사유가 43%로 가장 많았고, 정치적 의견 20%, 종교 18%, 특정 사회구성원 8%, 인종 4%순으로 나타났습니다.

한국의 2025년 전체 난민신청 건수는 1만 4천 626건으로 전년대비 약 20% 감소했으며, 난민 불인정 결정을 받은 뒤 다시 신청한 재신청 건수는 1천 595건으로 전체 신청 건의 11%를 차지했으며, 전년 대비 약 8% 증가했습니다.

또 시리아나 예멘 등 내전으로 인해 인도적 체류허가를 받은 사람은 2025년 누적 총 2천 727명으로, 난민인정자와 인도적체류허가자를 합한 난민보호율은 약 7%로 나타났습니다.

한국은 지난 1992년 12월 난민협약 및 난민의정서를 가입해, 1994년 3월부터 난민제도를 시행하고 있습니다.

VOA 뉴스