“러시아, 우크라이나에 올해 가장 치명적 공습…최소 16명 사망”

러시아가 우크라이나 전역에 드론과 미사일을 동원한 대규모 공습을 감행했습니다. 올해 들어 가장 치명적인 공격으로 기록된 이번 공습으로 어린이를 포함해 최소 100명 이상의 사상자가 발생했습니다.

우크라이나 당국은 15일부터 16일 새벽 사이 수도 키이우와 오데사, 드니프로 등 주요 도시가 러시아의 집중 공습을 받았다고 밝혔습니다.

이번 공격으로 현재까지 최소 16명이 숨진 것으로 집계됐으며, 100명이 넘는 부상자가 발생한 가운데 당국은 사망자 수가 더 늘어날 수 있다고 말했습니다.

키이우에서는 최소 4명이 숨졌고, 희생자 가운데는 12살 어린이도 포함됐습니다. 붕괴한 건물 잔해 속에서는 어머니와 아이가 구조됐습니다. 오데사에서는 고층 주거용 건물이 직접 타격을 받아 최소 8명이 숨졌고, 드니프로에서도 최소 4명이 사망했다고 우크라이나 당국은 밝혔습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "오늘은 우크라이나에 매우 힘든 날이자 고통스러운 밤"이라며, "러시아가 단 하룻밤 사이 약 300대의 공격 드론과 19발의 탄도 미사일, 순항 미사일을 퍼부었다"고 비난했습니다.

우크라이나 공군은 지난 24시간 동안 발사된 드론 659대 중 636대를 격추하고, 미사일 44발 중 31발을 요격했다고 발표했습니다. 반면 러시아는 이번 공격이 우크라이나군의 미사일 생산 시설과 에너지 기반 시설을 목표로 한 것이라고 주장했습니다.

이번 공습은 베를린에서 열린 제34차 우크라이나 국방연락그룹(UDCG) 회의 바로 다음 날 발생했습니다.

마르크 뤼터 북대서양조약기구 (NATO) 사무총장은 동맹국들에 2026년 우크라이나 군사 지원 목표액인 600억 달러를 달성할 것을 촉구했습니다.

이에 따라 독일은 47억 달러 규모의 방공 패키지를, 영국은 역대 최대 규모인 12만 대 이상의 드론 지원을 약속했습니다. 피트 헤그세스 미 전쟁부 장관은 이번 회의에 참석하지 않았습니다.

한편, 러시아 국영 ‘리아 노보스티’ 통신은 우크라이나가 러시아 점령지인 크림반도의 유류 저장고 두 곳과 흑해 투압세 항구의 기반 시설을 타격했다고 보도했습니다. 이 과정에서 우크라이나의 드론 공격으로 2명이 숨지고 라이베리아 선적 유조선 한 척이 파괴됐습니다.

VOA 뉴스