러-우, 2차대전 전승절 맞아 각각 휴전 선언…공습은 계속

러시아와 우크라이나가 2차 세계대전 전승 기념일을 전후해 각각 휴전안을 발표했지만, 양측은 서로의 에너지와 군사 기반 시설에 대한 공격을 계속했습니다.

러시아 국방부는 러시아의 연례 2차 세계대전 전승절 기념일에 맞춰 5월 8일부터 9일까지 일방적 휴전을 발표하고, 우크라이나가 기념행사를 방해하려 할 경우 키이우 중심부에 “대규모 미사일 공격”을 가하겠다고 위협했습니다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난주 도널드 트럼프 미국 대통령과의 전화 통화에서 휴전 가능성을 처음 제기한 바 있습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아로부터 휴전에 대한 공식 통보를 받은 바 없다며, 6일 0시부터 시작되는 우크라이나 자체 휴전을 발표했습니다.

젤렌스키 대통령은 “기념일 직전까지 매일 미사일과 드론 공격을 퍼붓는 상황에서 선전 행사를 열기 위해 휴전을 요구하는 것은 극도의 냉소주의”라고 비판했습니다.

이번 휴전 제안에도 공격은 계속되고 있습니다. 세르히이 코레츠키 나프토가즈(Naftogaz) 최고경영자(CEO)는 5일 우크라이나 폴타바와 하르키우 지역의 나프토가즈 가스 생산 시설에 대한 러시아의 미사일 및 드론 공격으로 회사 직원 3명과 구조대원 2명 등 5명이 사망하고 37명이 부상했다고 밝혔습니다.

이호르 클리멘코 우크라이나 내무장관은 구조대원들이 최초 화재 진압을 위해 현장에 도착한 직후 러시아군의 의도적인 2차 공격으로 사망했다고 전했습니다. 클리멘코 내무장관은 텔레그램을 통해 “생명을 구하는 사람들을 겨냥한 의도적 공격”이라고 규탄했습니다.

우크라이나도 보복에 나서 레닌그라드주 키리시에 위치한 러시아 최대 규모 정유소 중 한 곳을 공격해 화재가 발생했습니다. 우크라이나 보안국(SBU)이 해당 시설을 "성공적으로 공격”했다고 확인한 가운데 알렉산드르 드로즈덴코 레닌그라드 주지사는 이로 인한 인명 피해는 없었다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 이와 별개로 우크라이나가 자국이 개발한 순항미사일 '플라밍고'를 이용해 러시아 체복사리의 방산 시설을 타격했다고 발표했습니다.

러시아 벨고로드주에서는 우크라이나 드론 공격으로 셰베키노 시에서 1명이 사망하고 아파트 건물과 행정 건물이 파손됐다고 뱌체슬라프 글라트코프 주지사가 밝혔습니다.

한편, 러시아는 우크라이나 드론 공격 위협을 이유로 9일 열병식에 앞서 모스크바와 상트페테르부르크의 모바일 인터넷 접속을 차단했으며, 열병식 규모도 축소하기로 했습니다.

러시아는 1945년 소련이 독일의 항복 문서에 서명을 한 날짜인 5월 9일을 전승절로 기념하고 있습니다. 우크라이나는 서방 동맹국들과 보조를 맞춰 서유럽에서 항복 문서가 서명된 5월 8일로 기념일을 변경했습니다.

VOA 뉴스