트럼프 대통령 “푸틴과 젤렌스키 ‘서로 진심 증오’”… 양측 대규모 공격 감행

도널드 트럼프 대통령은 24일 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령 간의 개인적 반감이 우크라이나 전쟁을 끝내는 데 있어 핵심적인 장애물로 남아 있다고 말했습니다.

이는 양측이 4년간 이어진 전쟁에서 최대 규모의 공격 중 일부를 감행한 가운데 나온 발언입니다.

트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 “나는 여덟 개의 전쟁을 해결했다”며 “그 모든 전쟁은 이것(러-우크라 전쟁)보다 더 어려웠어야 했다”고 말했습니다. 이어 “이 전쟁이 가장 쉬웠어야 했지만, 이 두 사람은 서로를 진심으로 증오하고 있다”고 밝혔습니다.

이 발언은 양측이 이번 주 대규모 공격을 감행한 가운데 나왔습니다.

러시아는 23일부터 24시간 동안 거의 1천기의 드론을 발사해 전쟁 발발 이후 최대 규모의 공중 공격을 감행했다고 전쟁연구소(ISW)가 밝혔습니다.

이 공격으로 최소 7명이 사망했으며, 유네스코(UNESCO) 세계문화유산이 있는 리비우의 유적지도 피해를 입었습니다.

유네스코는 해당 유적지에 대한 공격에 “깊은 우려”를 표명했습니다.

러시아는 또한 25일 새벽 추가로 147기의 드론을 우크라이나에 발사해 체르니히우 지역에서 약 21만 2천 명의 전력 공급을 끊었다고 우크라이나 당국이 밝혔습니다.

우크라이나는 이에 대응해 올해 들어 러시아 영토 내 최대 규모의 드론 공격을 감행했습니다.

이로 인해 발트해 연안의 석유 항구인 우스트루가와 프리모르스크에서 화재가 발생했으며, 두 항구 모두 원유 선적 작업이 중단됐다고 로이터 통신이 보도했습니다. 우크라이나 총참모부는 노바텍의 석유제품 시설을 타격해 저장 탱크와 선적 장비에 피해를 입혔다고 확인했습니다.

미국의 중재로 진행된 러시아와 우크라이나 간 협상은 여러 형식으로 이어졌습니다. 아부다비에서의 3자 회담과 제네바에서의 두 차례 회담이 있었으며, 가장 최근인 2월 18일 회담은 두 시간 만에 갑작스럽게 종료됐습니다.

또한 러시아와 우크라이나 측 수석 협상대표들은 플로리다에서 여러 차례 양자 회담을 가졌지만, 모두 돌파구 마련에는 실패했습니다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 25일 러시아가 “기존 채널을 통해 미국과 계속 접촉을 유지하고 있다”고 말하며 미국의 지속적인 중재 노력을 환영한다고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 20개 항으로 구성된 평화 구상이 “90% 합의된 상태”라고 밝혔지만, 영토 양보 문제가 여전히 핵심 쟁점으로 남아 있습니다.

러시아는 우크라이나가 우크라이나 동부의 상당한 영토를 공식적으로 포기할 것을 요구하고 있으며, 우크라이나는 이러한 요구를 단호히 거부하고 있습니다.

VOA 뉴스