트럼프 대통령∙미 행정부, 부상 미군 2명 '고위험 구출 작전’ 성과 강조

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일 적진에서 부상한 미군 2명을 구출한 작전에 대해 “역사적”이고 “위험한” 임무였다며 높이 평가했습니다. 당시 전투기 탑승 군인들은 이들을 포로로 잡기 위해 혈안이 된 이란군의 추적을 받고 있었습니다.

트럼프 대통령은 이날(6일) 백악관에서 기자들에게 “오늘 우리는 군이 시도한 가장 규모가 크고 복잡하며 긴박했던 전투 수색 작전 중 하나가 성공한 것을 축하하기 위해 이 자리에 있다”고 말했습니다.

이번 작전은 이란 현지 시각으로 4월 2일 새벽 4시 20분경, 미 중부사령부 관할 지역을 담당하는 미 합동인원구조센터가 미 공군 소속 F-15E 스트라이크 이글 전투기 1대가 적대적인 이란 영토에 추락했으며, 조종사와 무기체계 장교 모두 안전하게 탈출해 적진에 고립돼 있다고 발표하면서 시작됐습니다.

미 중부사령부는 조종사의 위치를 확인했으며, 이란군이 이 조종사를 포로로 잡기 위해 “적극적”으로 수색중이라는 사실을 파악하고 있었습니다.

미군이 고립된 지점은 이란 남서부 이스파한시 남쪽의 험준하고 위험한 산악 지대였습니다.

트럼프 대통령은 “나는 즉시 결정을 내려야 했고 우리 용감한 전사들을 무사히 귀환시키는 데 필요한 모든 조치를 하라고 명령했다”고 말했습니다. 그것은 “1명이나 2명이 아니라, 100명의 사망자가 나올 수도 있는 일이었기 때문에 위험한 결정”이었고, “힘든 결정이었지만, 미군은 결코 자국민을 남겨두지 않는다”고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 지난 3일에 시작된 구조 작전의 첫 단계에 21대의 항공기가 투입됐으며, 이들은 매우 강력한 공격에 직면했었다고 말했습니다.

피트 헤그세스 전쟁부 장관은 조종사의 위치를 파악한 뒤 2시간도 채 되지 않아 다양한 수색과 구조 작업이 비상계획과 함께 승인됐다고 말했습니다. 이 작전은 낮에 이란 영공에서 7시간에 걸쳐 진행됐습니다.

무기체계 담당 장교는 조종사와 “상당히 거리”가 있는 곳에 착륙했으며, 심하게 다쳤지만, 가파른 산악 지형을 따라 높은 고도로 이동했습니다. 트럼프 대통령에 따르면, 이는 “포로로 잡히지 않기 위한, 훈련된 행동”이었습니다.

이 장교는 스스로 상처를 치료하고 미군에 자신의 위치를 알리면서 더 높이 올라갔다고 트럼프 대통령은 말했습니다.

트럼프 대통령은 두 번째 군인을 구조하기까지 이어진 “대규모 작전”에 여러 기관이 참여하고 동원된 과정을 자세히 설명했으며, 실종된 장교의 위치를 확인하는 데 있어 중앙정보국(CIA)이 수행한 역할을 강조했습니다.

존 랫클리프 CIA 국장은 같은 기자회견 자리에서 CIA가 인적, 기술적 자산을 모두 투입했으며, 이번 임무는 “실패할 수 없는 작전”이었다고 강조했습니다.

랫클리프 국장은 “CIA가 우리 조종사들을 필사적으로 수색하던 이란군을 혼란에 빠뜨리기 위해 기만 캠페인을 전개했다”며, “4일 아침 미국의 가장 훌륭하고 용감한 군인 중 한 사람이 살아있음을 확인하는 초기 목적을 달성했다”고 말했습니다. “4일 밤 성공적으로 구출이 이뤄진 후, 우리 정보에 따르면 이란인들은 이번 대담한 구출 작전이 성공하자 당황했으며 궁극적으로 굴욕감을 느꼈다”고 덧붙였습니다.

트럼프 대통령은 두 번째 군인 수색 작전을 “모래사장에서 바늘 찾기”로 비유했습니다.

“두 번째 구조 작전에는 폭격기 4대, 전투기 64대, 공중급유기 48대, 구조기 13대 등 총 155대의 항공기가 동원됐다”며, “그중 많은 항공기는 속임수”로 투입됐고 설명했습니다. “이란군이 현장에 대규모 군사력을 배치했기 때문에 그 장교가 다른 곳에 있는 것처럼 보이게 하고 싶었다”는 겁니다.

헤그세스 전쟁부 장관은 구조 작전 중 국가안보 관계자들이 진행한 공조 회의가 45시간 56분 동안 계속됐다고 기자들에게 말했습니다.

“통화가 한 번도 끊기지 않았고, 회의는 멈추지 않았으며, 계획 수립도 중단되지 않았다”는 겁니다.

작전이 시작된 지 50여 시간 뒤인 5일 0시경, 미 합동인원구조센터는 조종사와 무기체계 장교를 구출하기 위한 작전이 완료됐다고 발표했습니다. 미군 사망자는 없었습니다.

트럼프 대통령은 미국 동부 시각으로 5일 0시 8분경 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 올린 글에서 “그를 구출했다”며, “기적적인 수색구조 작전”이 완료됐다고 발표했습니다.

VOA 뉴스



