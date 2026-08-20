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이재명 대통령, 왕이 회담…“한중 관계 전면 복원” 평가

  • 윤국한
2026년 8월 20일 청와대에서 열린 면담에서 이재명 대통령과 왕이 중국 외교부장이 사진 촬영을 위해 포즈를 취하고 있다.
2026년 8월 20일 청와대에서 열린 면담에서 이재명 대통령과 왕이 중국 외교부장이 사진 촬영을 위해 포즈를 취하고 있다.

이재명 한국 대통령은 20일 청와대에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원 겸 외교부장을 만나 한반도 정세와 양국 관계 현안 등을 논의했습니다.

이 대통령은 이 자리에서 “작년과 올해 연이어 시진핑 중국 국가주석을 만난 이후 `한중 관계 전면 복원’이라는 확실한 성과를 만들어 가고 있다”며 “양국 정부가 정치적 신뢰를 바탕으로 경제 분야에서 수평적, 호혜적 협력을 강화하고 양국 국민간 우호와 신뢰도 굳건해지고 있는 점을 기쁘게 생각한다”고 말했습니다.

이에 대해 왕 부장은 한중 관계가 안정적 발전세를 이어가고 있다며, “이런 양호한 흐름을 지속해 내년 수교 35주년을 뜻깊게 맞이할 수 있도록 양 정상이 합의한 분야별 후속 조치를 착실히 이행하는 데 적극적 역할을 하겠다"고 밝혔습니다.

왕 부장은 이날 위성락 국가안보실장과도 만나 한중간 주요 현안에 대해 논의했습니다.

중국 관영 `신화통신’에 따르면 왕 부장은 오찬을 겸한 위 실장과의 회동에서 한반도 긴장 완화를 위해서는 미국이 북한에 대한 적대시 정책을 포기해야 한다며, 한국 정부가 중국과 미국 사이에서 한쪽 편을 들지 말 것을 촉구했습니다.

그러면서 “한반도 긴장 상태의 근본적인 해결은 문제의 근원에 대처하고 미국에 대북 적대시 정책을 포기하도록 하는 데 있다”고 말했습니다.

통신은 또 왕 부장이 위 실장에게 한국이 “진정한 전략적 자율성을 달성하고, 블록 대결과 편들기를 자제하며, 중국과 미국 등 강대국들과의 관계를 서로 모순되지 않게 병행해서 발전시켜 나가기를 희망한다”고 말했다고 전했습니다.

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