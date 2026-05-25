이재명 한국 대통령, 아시아 여자 클럽축구 우승 북한팀 축하

이재명 한국 대통령이 한국 수원에서 열린 아시아 여자 클럽축구에서 우승한 북한 내고향여자축구단에 축하의 뜻을 전했습니다.

이 대통령은 지난 23일 옛 트위터인 `X’에 올린 글에서 북한 선수 여러분께 “진심 어린 축하를 전한다”며, "챔피언스리그에서 펼쳐진 수준 높은 경기들은 아시아 여자 축구의 눈부신 발전과 역량을 전 세계에 분명히 보여주었다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 이어 “이번 대회가 승패를 넘어 아시아 스포츠의 도약을 이끌고 평화와 화합이라는 스포츠의 가치를 되새기는 뜻깊은 계기가 되었길 바란다”고 말했습니다.

정동영 한국 통일부 장관도 ‘X’에 올린 글에서 내고향여자축구단의 우승을 축하했습니다.

정 장관은 그러면서 “이번 대회가 바늘구멍만큼일지라도 남북 간 작은 신뢰의 가능성을 엿보는 좋은 선례가 되길 희망한다”고 말했습니다.

북한 내고향여자축구단은 23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 일본의 도쿄 베르디 벨레자 팀을 1대 0으로 누르고

우승을 차지했습니다. 북한 축구 선수가 한국을 방문한 것은 2014년 인천아시안게임 이후 12년 만입니다.

VOA 뉴스