북한, 서해상 탄도미사일 발사…주한미군 "동맹·파트너 긴밀 협의 중"

북한이 26일 서해상으로 또다시 탄도미사일을 발사한 가운데, 미군은 동맹 방어 공약에는 변함이 없다고 강조했습니다.

주한미군 공보담당관은 이날 VOA의 관련 질의에 “북한의 탄도미사일 발사를 인지하고 있으며 동맹, 파트너국들과 긴밀히 협의하고 있다”고 밝혔습니다.

이어 현재 평가를 바탕으로 이번 발사가 미군 병력과 미국 본토, 또는 동맹국에 즉각적인 위협을 제기하지는 않는다고 덧붙였습니다.

그러면서 “미국은 미국 본토와 역내 동맹 방어에 대한 공약을 유지하고 있다”고 강조했습니다.

앞서 한국 합동참모본부는 26일 오후 1시쯤 북한의 평안북도 정주 일대에서 서해상으로 발사된 근거리 탄도미사일 등 수 발을 포착했다고 밝혔습니다.

합참은 미한일 3국이 관련 정보를 긴밀히 공유하며 대비태세를 유지하고 있다고 밝혔으며, 발사체의 제원과 사거리 등을 정밀 분석 중이라고 설명했습니다.

북한의 이번 미사일 발사에 대해 미국의 미사일 전문가인 반 밴 디펜 전 국무부 비확산 담당 부차관보는 이날 VOA에, 현재 확인된 정보만으로는 이번 발사의 기술적 의미를 평가하기 어렵다면서도 새로운 기술적 진보는 없는 것으로 보인다고 말했습니다.

[반 밴 디펜 / 전 미국 국무부 비확산 담당 부차관보]

"이번 발사에서 정말 새로운 것이 있다고 보기는 어렵습니다. 북한이 이번 발사에 대해 무언가 발표하기 전까지는 어떤 메시지를 담고 있는지 단정하기 매우 어렵습니다."

브루스 베넷 랜드연구소 선임연구원도 VOA에 이 같은 근거리 탄도미사일은 미국 본토에는 위협이 되지 않지만 한국을 겨냥한 위협 수단이라고 지적했습니다.

[브루스 베넷 / 랜드연구소 선임연구원]

"이번 탄도미사일의 사거리는 미국 본토에는 전혀 위협이 되지 않습니다. 그러나 제주도를 포함한 한국 전역은 충분히 타격할 수 있습니다. 이런 미사일들은 한국에 대한 위협입니다. 실제로 위협하는 대상은 바로 한국입니다."

이번 발사는 지난달 19일 이후 37일 만이며, 북한의 올해 들어 8번째 탄도미사일 발사입니다.

VOA 뉴스