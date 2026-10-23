[뉴스 동서남북] 북한의 농기계 확대, 식량난 해결에 도움 될까

진행자) 북한 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 ‘쉬운 뉴스, 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북’입니다. 조진우 기자와 함께합니다. 조 기자, 오늘은 어떤 소식입니까?

기자) 네. 북한이 올해 가을 벼 수확을 서두르는 가운데, 농기계 보급이 늘었다고 발표했습니다. 최근(13일) 북한 ‘노동신문’ 보도에 따르면 북한은 전국 50여 개 시·군에서 벼 수확을 마쳤고, 벼종합수확기 수도 지난해보다 두 배 늘었습니다. 북한이 발표한 수확 성과는 어느 정도 의미가 있는지, 또 농기계 보급 확대가 실제 식량 사정 개선으로 이어질 수 있을지 국제기구 자료를 통해 살펴보겠습니다.

진행자) 먼저 북한이 발표한 내용을 좀 더 구체적으로 설명해 주시죠.

기자) 네. 북한 노동신문은 10월 11일 기준으로 전국 50여 개 시·군이 벼 수확을 마쳤다고 전했습니다. 벼를 수확하는 종합수확기도 지난해보다 두 배 늘었다고 밝혔습니다.

벼종합수확기는 논에서 벼를 거두는 작업을 기계로 처리하는 장비입니다. 사람의 손으로 일일이 벼를 베는 것보다 작업 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

특히 넓은 논에서 수확을 서둘러야 할 때 농기계가 충분하면 도움이 됩니다. 벼가 익었을 때 제때 거두지 못하면 비바람으로 작물이 쓰러지거나 수확 과정에서 손실이 발생할 수 있기 때문입니다.

진행자) 농기계가 늘면 수확이 빨라질 텐데요. 북한은 농기계를 충분히 활용할 수 있는 여건을 갖추고 있습니까?

기자) 농기계가 실제로 얼마나 효과를 내는지는 장비의 수뿐 아니라 운용 여건에도 달려 있습니다.

예를 들어 수확기가 있어도 연료가 부족하거나 고장 난 장비를 수리할 부품이 없다면 제대로 사용하기 어렵습니다. 농기계를 움직일 연료와 전력, 장비를 관리할 기술 인력도 필요합니다.

비료와 농약, 관개시설도 중요합니다. 벼가 잘 자라도록 물과 영양분을 공급하고, 병충해에 대응해야 수확량을 높일 수 있기 때문입니다.

세계식량계획(WFP)와 FAO는 북한 농업이 제한된 경작지와 농업용 자재 부족, 가뭄과 홍수 같은 자연재해의 영향을 받아 왔다고 설명해 왔습니다. 이런 문제를 고려하면 농기계 보급 확대만으로 농업의 어려움을 모두 해결하기는 어렵습니다.

진행자) 북한은 농업 생산을 늘리기 위해 농기계 외에도 다른 대책을 추진하고 있습니까?

기자) 네. 북한은 농기계 활용과 함께 종자 개량, 관개시설 정비, 농업 관리 개선 등 여러 방법을 강조해 왔습니다.

좋은 종자를 사용하면 같은 면적에서 더 많은 곡물을 생산할 가능성이 있고, 물을 안정적으로 공급하면 가뭄 피해를 줄이는 데 도움이 됩니다. 농사에 관한 정보를 활용해 파종과 수확 시기를 잘 정하는 것도 중요합니다.

하지만 이런 정책이 실제로 어느 정도 성과를 내고 있는지는 구체적인 자료를 통해 확인해야 합니다. 북한이 어떤 정책을 추진한다고 발표하는 것과 그 정책으로 생산량이 얼마나 늘었는지는 다른 문제이기 때문입니다.

진행자) 그렇다면 북한이 발표한 수확 성과가 실제로 얼마나 개선됐는지는 어떻게 확인할 수 있습니까?

기자) 가장 중요한 자료는 한 해 동안 생산한 곡물의 전체 양입니다. 지난해와 비교해 벼 생산량이 얼마나 달라졌는지, 재배 면적이 늘었는지, 단위면적당 수확량이 개선됐는지를 함께 살펴봐야 합니다.

국제기구들은 위성사진과 기상 자료, 농업 관련 정보를 활용해 북한의 작황을 분석합니다. 북한이 발표한 수확 실적을 이런 외부 자료와 비교하면 농업 상황을 좀 더 객관적으로 판단할 수 있습니다.

다만 위성사진으로 작물이 잘 자라고 있는지 추정할 수는 있어도, 실제로 수확한 곡물의 양이나 주민들에게 공급된 식량을 모두 정확하게 확인할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 여러 자료를 함께 살펴보는 것이 중요합니다.

진행자) 결국 농기계가 늘었다는 사실과 주민들의 식량 사정이 좋아졌다는 것은 구분해서 봐야겠군요.

기자) 맞습니다. 수확을 빨리 끝내고 곡물을 제때 거두는 것은 중요합니다. 하지만 수확 작업이 빨라졌다는 것과 한 해 동안 생산한 식량이 늘었다는 것은 서로 다른 문제입니다.

또 생산량이 늘더라도 곡물을 잘 보관하고 필요한 지역과 주민들에게 안정적으로 공급할 수 있어야 식량 사정 개선으로 이어질 수 있습니다.

북한이 발표한 농기계 증가와 수확 실적은 농업 생산을 늘리려는 움직임을 보여줍니다. 하지만 실제 성과를 판단하려면 올해 전체 곡물 생산량과 식량 공급 상황을 함께 확인해야 합니다.

진행자) 네, ‘쉬운 뉴스, 흥미로운 소식, 뉴스 동서남북’ 지금까지 조진우 기자였습니다.