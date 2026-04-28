뉴질랜드 "북한 ‘불법 환적’ 의심 정황 포착 …의심 선박도 35척 보고"

뉴질랜드 공군의 최신예 해상초계기가 한반도 인근 해역에서 유엔 안보리 결의를 위반한 것으로 의심되는 북한 관련 활동을 적발했습니다.

뉴질랜드군은 28일 보도자료를 통해 공군 소속 P-8A 포세이돈 해상초계기가 순찰 활동 중 불법 물자의 선박 간 환적 의심 정황 1건을 포착했으며, 35척의 관심 선박을 보고하고 8회의 억제 메시지를 방송했다고 덧붙였습니다.

이어 뉴질랜드군은 2018년부터 항공과 해상 순찰 등 북한의 제재 회피 행위를 탐지하기 위한 국제적 노력에 기여해 왔다고 밝혔습니다.

그러면서 이 같은 순찰을 통해 북한으로 정제유를 밀수하거나 북한의 핵과 탄도미사일 생산 자금을 조달하는 데 쓰이는 석탄, 철광석, 모래와 같은 상품을 수출하는 것으로 의심되는 선박들을 보고한다고 설명했습니다.

이번에 완료된 P-8A포세이돈 해상초계기의 순찰은 지난 3월 말부터4월 중순까지 북한의 유엔 제재 회피가 발생하는 서해와 동중국해에서 실시됐습니다.

뉴질랜드 공군의 앤디 스콧 준장은 보도자료에서 뉴질랜드군이 불법 선박 간 환적에 관한 유엔 안보리 결의 이행을 감시하는 다국적 노력에 중요한 기여를 하고 있다고 밝혔습니다.

유엔 안보리는 지난 2017년 북한의 6차 핵실험에 대응해 채택한 대북 결의 2375호에서 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 거래하지 못하도록 했습니다. 결의 이행을 위해 미국과 일본, 캐나다, 영국, 호주, 뉴질랜드 등은 항공기 또는 함정을 한반도 인근에 파견해 북한 선박의 불법 환적 등에 대한 해상 감시 활동을 실시해 왔습니다.

미 국무부는 테러정보 신고 포상 프로그램인 ‘정의에 대한 보상 (Rewards for Justice)’을 통해 ‘북한의 불법 선박 간 물자 환적 관련 정보 제공 시 최대 500만 달러 보상’을 제시하며 북한의 ‘그림자 선단’ 추적과 관련한 제보를 요청하고 있습니다.

국무부는 북한은 국제 제재를 위반하며 석유와 석탄 및 각종 물자의 선박 간 불법 환적을 위해 ‘그림자 선단’을 운영하고 있다고 지적했습니다.

VOA 뉴스