연결 가능 링크

언어 선택
Live
site logo site logo
이전 다음
속보
세계

나토 사무총장 "회원국들 방위비 증액 노력 진행 중"

마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 2026년 6월 25일 워싱턴에서 열린 애틀랜틱 카운슬 행사에서 발언하고 있다. (사진 = NATO 제공)
마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 2026년 6월 25일 워싱턴에서 열린 애틀랜틱 카운슬 행사에서 발언하고 있다. (사진 = NATO 제공)

마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 캐나다와 유럽 회원국들의 방위비 지출 목표 달성을 위한 노력이 잘 진행되고 있다고 말했습니다.

지난해 회원국들은 2035년까지 국내총생산(GDP)의 5%를 방위 관련 지출에 사용하기로 합의한 바 있습니다.

뤼터 사무총장은 25일 워싱턴에서 열린 애틀랜틱 카운슬 행사에서 VOA 쿠르드어 서비스의 질문에 "우리는 꽤 좋은 상황에 있는 것으로 생각한다"면서 "한두 나라에 약간의 격려가 필요하다면, 조용히 그렇게 할 것"이라고 밝혔습니다.

뤼터 사무총장은 방위비 예산 목표가 다음 달 7~8일 터키 앙카라에서 열리는 나토 정상회의의 주요 의제가 될 것이라고 말했습니다.

뤼터 사무총장은 예산 목표는 임의로 정해진 것이 아니라, 나토가 갖춰야 할 역량과 이를 위해 각 회원국이 얼마나 지출해야 하는지 파악하는 엄격한 절차를 통해 도출된 것이라고 설명했습니다.

뤼터 사무총장은 또 "모든 국가가 바쁘게 움직이고 있으며, 시간이 지남에 따라 모든 목표를 달성할 것"이라고 말했습니다.

이번 주 초, 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 뤼터 사무총장과 회담했습니다.

트럼프 대통령은 오랫동안 나토에 비판적이었으며, 다른 국가들이 더 많이 지출하고 미국의 동맹 내 부담을 줄여야 한다고 주장해왔습니다.

미국은 유럽 내 미군 주둔에 대한 검토를 시작했으며, 피트 헤그세스 전쟁장관은 미국의 향후 나토 재정 기여는 다른 국가들이 방위비 목표를 충족하는지에 달려 있다고 말했습니다.

VOA 뉴스

This item is part of

Forum

XS
SM
MD
LG