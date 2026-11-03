한국 해군, 3600t급 최신예 잠수함 `서희함’ 진수식. 무장력 크게 강화

한국 해군과 방위사업청이 3일 3600t급 최신예 잠수함인 `서희함’ 진수식을 개최했습니다.

한국 해군의 두 번째 3600t급 잠수함인 서희함은 세계 최고 수준의 디젤잠수함으로, 한반도 주변 해양안보 위협을 억제하고 유사시 확고한 전략적 대응태세를 유지할 수 있는 핵심 전략자산으로 평가됩니다.

길이 약 89m로, 3000t급인 도산안창호급 보다 선체 규모가 커져 무장 및 장비 수용력이 크게 강화됐습니다.

특히 잠수함의 두뇌에 해당하는 전투체계와 눈·귀 역할을 하는 소나체계의 성능 개선을 통해 장거리 다중 표적 식별 및 정밀타격 능력을 대폭 끌어올렸습니다.

또 함 내 소음·진동 절감 기술을 적용해 은밀성을 강화했고, 주 추진 계통이나 전자광학센서에 이상이 생겨도 이를 보완할 보조 추진기와 관통형 잠망경 등을 탑재해 생존성과 작전 지속 능력을 극대화했습니다.

이와 함께 국산 리튬전지체계를 탑재해 잠항 지속 시간과 최대 속력 항해 시간을 늘렸고, 도산안창호급 대비 12종의 장비를 추가 국산화해 총 70종의 국산화 장비를 탑재하게 됐습니다.

방위사업청은 이를 바탕으로 향후 잠수함 수출 시 안정적이고 신속한 후속 군수지원을 보장하는 등 국산 잠수함의 해외 경쟁력을 강화한다는 방침입니다.

서희함 함명은 고려시대 거란의 8만 대군을 외교 담판으로 물리치고 압록강 이남의 강동 6주를 확보한 재상 서희의 이름을 딴 것입니다.

서희함은 앞으로 시운전 평가를 거쳐 2028년 12월 해군에 인도된 후 전력화 과정을 거쳐 실전배치될 예정입니다.

이상우 방위사업청 핵추진잠수함사업단장은 “서희함은 최첨단 기술력이 집약된 세계 최고 수준의 디젤 잠수함”이라며 “해군 전력 강화는 물론 첨단 방위산업 기반 확립과 잠수함 수출에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했습니다.

VOA 뉴스