한국군, 국방드론본부 창설. “드론 군사 활용 확대, 드론 위협 대응 역량 강화”

한국 국방부가 2일 기존 드론작전사령부를 대체하는 국방드론본부를 창설했습니다.

국방부 직속의 국방드론본부는 지난 6월 발표한 `국방 드론·대드론 발전 정책’ 후속 조치 차원에서 드론의 군사적 활용을 확대하고 드론 위협에 대한 대응 역량을 강화하는 것이 목적입니다.

특히 각 군의 드론‧대드론 작전 수행 역량을 강화하기 위해 국방 차원의 드론·대드론 분야 전투 발전과 전력·기술 혁신을 주도하게 된다고 국방부는 밝혔습니다.

이에 따라 기존 드론작전사령부의 작전 임무와 전력은 각 군의 임무와 특성에 맞게 각 군으로 전환했고, 각 군은 고유 임무와 작전환경에 적합한 운용개념을 발전시켜 드론 활용 역량을 높여 나갈 예정입니다.

국방부는 국방드론본부 창설이 최근 전쟁 양상과 기술 발전을 고려해 군의 무인전투체계 발전 가속화에 의미가 있다고 밝혔습니다.

구체적으로는 최근 전쟁 양상을 고려해 기존의 정찰·감시뿐 아니라 공격·방어·전자전 등 다양한 임무에 드론을 활용하고, AI·자율화 첨단기술을 무인전투체계 발전에 접목해 전 영역에서 드론의 활용을 확대해 나갈 것이라고 강조했습니다.

국방드론본부는 또 최근 전쟁 양상과 전장 환경을 분석해 드론 작전개념을 발전시키고, 이에 필요한 전력소요를 검토·조정해 드론·대드론 전력을 균형있게 발전시키며, 한반도 작전환경에서 첨단기술과 드론의 활용 가능성을 검증하고, 그 결과를 전력 발전에 반영해 신속한 전력 확보를 지원한다고 국방부는 설명했습니다.

국방부는 앞으로도 각 군의 작전 소요를 전투 발전에 반영하고, 그 성과를 현장에 신속히 적용해 군의 미래전 수행 능력을 지속 강화해 나가겠다고 밝혔습니다.

VOA 뉴스