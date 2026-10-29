한국 합참 “북한, 동해상으로 단거리 탄도미사일 10여발 발사.” 군사당국 회담 제안엔 무응답

북한이 29일 동해상으로 10여 발의 단거리 탄도미사일을 발사했다고 한국군 합동참모본부(합참)가 밝혔습니다.

합참은 언론 공지를 통해 이날 낮 “12시 30분경 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 10여 발을 포착했다”고 전했습니다.

이어 “군은 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한미일은 '북 탄도미사일' 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 밝혔습니다.

합참은 북한이 발사한 탄도미사일의 제원과 사거리 등을 정밀분석 중입니다.

합참이 북한이 발사한 탄도미사일이 10여 발이라고 한 것으로 미뤄볼 때 북한은 단거리 탄도미사일로 분류되는 600㎜ 초대형 방사포(KN-25)를 발사했을 것이란 관측이 나오고 있습니다.

미한 군 당국은 북한의 초대형 방사포를 단거리 탄도미사일로 분류하고 있습니다.

북한의 이번 발사는 한국 국방부가 비무장지대(DMZ) 군사분계선(MDL) 일대에서의 우발적 충돌을 방지하기 위한 남북 군사당국 회담을 제안한 가운데 이뤄졌습니다.

앞서 국방부는 MDL 이남에서 북한군이 매설한 지뢰 폭발로 한국군 병사 3명이 부상한 사건 이후 지난 23일 “남북 간 지상 군사분계선의 명확한 위치를 상호 확인하고 군 통신선 복원 및 접경지역 우발 충돌 방지 방안을 협의할 남북 군사당국 회담을 개최”할 것을 북한에 제안했습니다.

북한은 한국 당국의 제안에 아무런 반응도 보이지 않다가 이번에 10여 발의 탄도미사일을 발사한 것입니다.

북한의 탄도미사일 발사는 올 들어 17번째이자, 지난 12일 이후 17일 만입니다.

앞서 북한은 지난 12일 평양 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했으며, 당시 포착된 미사일 중 일부는 900㎞ 이상을 비행한 것으로 나타났습니다.

북한은 이어 14일에는 동해에서 두 종의 잠수함 발사 전략 순항미사일을 발사했다고 관영매체인 `조선중앙통신’을 통해 발표했습니다.

VOA 뉴스