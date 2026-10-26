한국 통일부 “김정은 방중, 한반도 평화·주변국 간 대화 재개에 건설적 기여 기대”

한국 통일부는 26일 김정은 북한 국무위원장의 전격적인 중국 방문이 “한반도 평화와 안정, 그리고 주변국 간 대화 재개에 건설적으로 기여하는 방향으로 이어지길 기대한다”고 밝혔습니다.

통일부 윤민호 대변인은 이날 정례브리핑에서 “김 위원장의 이번 단둥 방문이 한반도 정세에 미칠 영향을 주시하면서 그 시기, 형식, 내용을 종합해 분석하고 있다”며 이같이 말했습니다.

윤 대변인은 김 위원장의 이번 방중에 미북 정상회담을 앞두고 의견을 조율하기 위한 목적이 있었는지에 대해 “관련 부분은 상황을 예의주시하면서 우리 정부 역할을 해나갈 계획”이라고 밝혔습니다.

김 위원장이 단둥 버스공장을 시찰한 것의 의미를 묻는 질문에는 “북측 보도에서 시찰 목적에 대해 구체적으로 밝히지 않고 있어 예단하지 않고 지켜보도록 하겠다”고 대답했습니다.

한편 윤 대변인은 독자적인 대북 사이버 제재에 반대하는 통일부의 입장에는 바뀐 것이 없다며, “그런 입장을 갖고 관계부처와 협의해나가겠다”고 말했습니다.

VOA 뉴스