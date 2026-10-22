주한미8군 사령관 “한반도 내 위협에만 초점 맞추는 건 근시안적. 주한미군 임무 수행 지역에 제한 없어”

주한미군이 한반도 내 위협에만 초점을 맞추는 것은 `근시안적’이며, 한반도 이외 지역에도 전개될 준비를 갖춰야 한다고 조 힐버트 주한미8군 사령관이 밝혔습니다.

힐버트 사령관은 21일자 `사우스 차이나 모닝 포스트’ 신문에 실린 이메일 인터뷰에서 이같이 밝히며, “주한미군 병력의 초점은 한국과의 상호방위조약에 따른 미국의 공약 이행에 있지만, 한반도에 위치해 있다는 이유 때문에 수행할 수 있는 임무에 제한이 있는 것은 아니”라고 말했습니다.

힐버트 사령관의 이같은 발언은 동맹국들이 자체 방위에 더 많은 책임을 지도록 하는 동시에, 주한미군의 전략적 유연성을 높여 아시아태평양 지역 내 다른 유사시 상황에 미군을 한반도 밖으로 전개할 수 있도록 하려는 트럼프 행정부의 정책기조를 반영한 것이라고 `사우스 차이나 모닝 포스트’ 신문은 분석했습니다.

트럼프 행정부는 주한미군의 역할을 한반도 방어를 넘어 대중국 견제 및 아태 지역 분쟁 대응으로 확대하는 전략적 유연성을 추진하고 있습니다.

힐버트 사령관은 인터뷰에서 자신이 지휘하는 미 8군을 “국가 권력이 필요로 하는 지역에 배치될 수 있도록 훈련받는 `지구촌 병력’의 일환”이라고 설명하면서, 미8군이 아시아태평양 지역에서 다국적 훈련에 참가하는 것을 한반도를 넘어서는 활동의 사례로 꼽았습니다.

힐버트 사령관은 또 “우리는 대비태세를 대체로 특정 위협에 구애받지 않는 개념으로 본다”며 “육군에 부여된 임무를 수행할 수 있도록 훈련되고 준비된 전력을 갖추고 있다면, 어떤 위협에 대응해야 하든 해당 전력을 투입할 수 있다”고 말했습니다.

VOA 뉴스