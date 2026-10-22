한국 정부, 북한의 대남 확성기 방송 위협에 “비례적 조치 취할 것.” 대화 복귀 촉구

한국 정부는 북한이 위협한 대남 확성기 방송이 실제 가동에 들어갈 경우 상응한 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.

정빚나 국방부 대변인은 22일 정례브리핑에서 관련 질문에 “북한이 뭔가를 한다면 우리도 당연히 비례적 조치가 있어야 되지 않나”라고 대답했습니다.

이와 관련해 한국 정부는 이재명 정부 들어 철거한 고정식 대북 확성기 장비 20여개를 재설치하거나, 이동식 대북 확성기 10여개를 재가동하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

통일부 당국자는 기자들에게 `비례적 조치’의 내용은 “관계 부처 간 협의를 통해 결정될 것”이라고 말했습니다.

정빛나 대변인은 남북 양측이 확성기 방송을 재개하면 비무장지대(DMZ)의 긴장 고조로 우발적 충돌 가능성이 커질 수 있다는 우려가 제기되고 있는 데 대해 “우발적 충돌 방지를 위해서 북한이 대화 테이블로 나서야 하고, 이러한 것들이 중단돼야 한다”고 말했습니다.

통일부도 '김여정 부장 담화 관련 언론 안내문'을 통해 “불과 1년여 전 우리는 서로를 향해 확성기를 틀며 남북 주민 모두가 참기 어려운 고통을 경험한 바 있다”며 “과거의 잘못을 다시 반복해서는 안 될 것”이라고 밝혔습니다.

통일부는 특히 “군사분계선 일대에서 정전협정을 위반하고 긴장과 충돌의 위험을 키우는 행위는 즉시 중단되어야 한다”고 강조했습니다.

이어 “남북 간 긴장과 충돌의 위험을 방지하기 위한 근본적인 해결 방안은 군사분계선에 대한 남북의 입장을 일치시키고 평화적 관리를 위한 소통체계를 하루빨리 마련하는 것”이라며 “북측은 우리에 대한 위협을 멈추고, 실효적인 문제 해결을 위해 노력하기를 촉구한다”고 밝혔습니다.

한편 북한이 최근 담화에서 거론한 '새로운 화력 구분대들이 사격진지를 차지'했다는 주장과 관련한 움직임은 아직 포착되지 않고 있다고 합동참모본부는 밝혔습니다.

장도영 합참 공보실장은 브리핑에서 “새로운 무기가 현재 설치되는 동향은 식별되지 않고 있다”며 “다만 북한이 주장했기 때문에 예의주시하고 있다”고 말했습니다.

앞서 김여정 북한 노동당 총무부장은 군사분계선(MDL) 월선에 대응한 한국군의 경고사격에 강하게 반발하면서, 전 국경선에 '새로운 대응 수단'이 임무대기 태세에 들어갔으며, 대남 확성기도 수일 내 대기상태에 들어갈 것이라고 밝혔습니다.

김 부장은 또 “우리의 주권이 행사되는 영내에서 우리의 목적에 따르는 국경 영구화 공사는 어김없이 성과적으로 계속될 것”이라고 말했습니다.

VOA 뉴스