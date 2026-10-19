한국 육군, GOP 경비여단 창설 계획. 최전방 경계작전 일원화 위해

한국 육군은 19일 최전방 비무장지대(DMZ) 경계작전을 전담하는 'GOP(일반전초) 경비여단'을 창설할 계획이라고 밝혔습니다.

한국 언론들에 따르면 육군은 이날 계룡대에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 “군 구조 개편과 경계시스템 고도화를 통해 병력 중심 GOP·해안경계체계를 'AI 기반 과학화 경계체제'로 전환하겠다”며 이같은 계획을 제시했습니다.

이와 관련해 육군은 1단계로 사단 GOP경비단을 창설하고, 이후 2단계로 군단 GOP 경비여단을 창설하는 단계화 계획을 수립했다고 언론들은 전했습니다.

육군의 이같은 계획은 현재 여단별로 GOP 구역을 나눠 수행하고 있는 경계작전을 앞으로는 GOP 경계작전을 전담하는 군단 GOP 경비여단을 창설해 군단별 최전방 경계작전을 일원화하겠다는 것입니다.

이에 따라 GOP 후방에 있는 전투지역전단(FEBA) 부대는 GOP 교대 투입 없이 교육훈련과 전투준비 임무에 매진하게 된다고 육군은 밝혔습니다.

FEBA 지역에 주둔하는 전방 여단에는 여단별로 1개 보병대대를 창설해 여단의 완전성을 보장하기로 했습니다.

육군은 내년 10월 1일부로 5사단과 22사단 지역에 GOP경비단을 창설해 운영할 계획이며, 우선 사단 GOP경비단을 운영해보고, 이를 바탕으로 군단 GOP 경비여단 창설까지 단계적으로 추진한다는 방침이라고 언론들은 보도했습니다.

이와 함께 육군은 최전방 지역에서 AI 기반 과학화 경계체계를 만들기 위해 2028년까지 과학화경계시스템 성능개량 사업을 마무리하고, 2033년까지 AI경계작전통제시스템 구축을 마무리할 계획입니다.

해안경계시스템은 2031년까지 AI 기반 해안경계체계로 전환하는 것이 목표입니다.

육군은 차기 국방개혁이 목표로 하는 시점인 2040년까지 AI 기반 유무인 복합 과학화 경계체계로 전환을 추진 중입니다.

이를 위해 경계작전부대 감시자산으로 다족보행로봇과 정찰드론 등을 투입하고, 타격수단으로 자폭드론과 대드론 통합체계, 고정형 복합원격 사격통제체계 등을 보강하기로 했습니다.

국방부는 최전방 GOP 부대의 AI 기반 과학화 경계시스템 구축을 기반으로 2040년까지 경계병력을 현행 2만2천명에서 6천명 수준으로 감축하는 방안을 단계적으로 추진 중입니다.

VOA 뉴스