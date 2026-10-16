연결 가능 링크

언어 선택
Live
site logo site logo
이전 다음
속보
한반도

스틸 대사 “한국 기업 대미 투자, 미국 경제 튼튼하게 만들고 양국 간 경제협력 더욱 강화”

15일 열린 한미재계회의 총회에 참석한 미셸 스틸 대사 (스틸 대사 X)
15일 열린 한미재계회의 총회에 참석한 미셸 스틸 대사 (스틸 대사 X)

미셸 스틸 주한미국대사는 16일 “한국 기업들의 대미 투자는 미국 경제를 더욱 튼튼하게 만들고, 미국 내 일자리 창출에 기여하며, 양국 간 경제협력을 더욱 강화하고 있다”고 말했습니다.

스틸 대사는 이날 자신의 소셜미디어 X에 전날 한국경제인협회와 미국상공회의소 주최로 열린 `한미재계회의 총회에 참석하게 되어 기쁘다”며 이같이 말했습니다.

스틸 대사는 “앞으로도 이러한 협력을 이어가며, 한미 양국 간 투자와 동반 성장의 기회를 더욱 확대해 나가기를 기대한다”고 말했습니다.

앞서 미국과 한국 재계 인사들은 15일 열린 한미재계회의 총회에서 조선, 반도체, 배터리, AI 인프라 및 에너지, 제약ㆍ바이오 등 전략, 첨단 분야에서의 상호 협력을 더욱 공고히 하기로 했습니다.

스틸 대사는 총회 축사에서 “약 1년간 긴밀한 소통과 협상 끝에 이달 한미 양국의 무역·투자 관계는 새로운 수준에 도달했다”고 말했습니다.

이어 “한미 관계에서 한 약속은 반드시 지킨다”며, “이제 소매를 걷어붙이고 합의를 이행할 때”라고 강조했습니다.

VOA 뉴스

Forum

XS
SM
MD
LG