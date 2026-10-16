한국 국방부 “최초 시험발사 성공 HGV, 그을음 없는 열방호 성능 구현.” 북한의 시험 `실패 가능성’ 주장 반박

한국이 지난 8일 시험발사에 성공한 극초음속 활공비행체(HGV)는 초음속 비행환경 속에서도 그을음이 발생하지 않는 성능을 갖추고 있다고 한국 국방부가 밝혔습니다.

국방부는 16일 “이번에 우리 군이 최초 시험발사한 HGV는 우수한 내열성을 갖춘 국산 내열소재를 기반으로 강건한 설계가 이뤄졌으며, 극초음속 환경에서도 그을음 없는 열방호 성능을 구현했다”고 설명했습니다.

그러면서 “향후 우리 군은 미래 안보에 핵심 전략자산인 HGV의 무기화 과정 간 관련 기술을 더욱 고도화시켜 나갈 계획”이라고 밝혔습니다.

국방부의 이같은 발표는 전날 북한이 관영매체를 통해 한국이 시험발사한 HGV 겉면에 그을음이 보이지 않는다며 극초음속 비행에 실패했을 가능성이 있다고 주장한 데 대한 답변으로 나왔습니다.

국방부는 당시 HGV 시험발사는 극초음속 환경에서 정상적으로 실시됐으며, 북한이 의혹 제기의 근거로 삼은 '그을음 없는 외관'이 바로 한국의 기술력이라고 밝혔습니다.

앞서 장창하 북한 미사일총국장은 15일 관영 `조선중앙통신’ 기자와의 문답에서 한국 정부가 공개한 사진을 보았다며, “비행체가 바다에 떨어지기 직전 수직으로 내리꽂히는 사진을 보면 초고온을 동반하는 극초음속 비행환경을 경과했다고는 믿을 수 없게 활공체 겉면에 그을음 하나 없고 도장 색이 깨끗한 것을 볼 수 있다”고 말했습니다.

이어 “극초음속 활공비행체 시험을 해보지 못한 사람들은 비행체의 겉면에서 일어나는 변화를 알 수가 없다”며 “그 사진들은 비행체가 그들이 발표한 것과 달리 극초음속 비행을 하지 못하였을 수 있다는 증거로 될 수 있다”고 주장했습니다.

그러면서 “한국이 공개한 이러한 사진들과 분명치 못한 발표 내용은 여러 가지 의혹을 불러일으키게 될 것”이라고 말했습니다.

이와 관련해 한국의 국책기관인 통일연구원 홍민 선임연구위원은 `연합뉴스’에 “그동안 북한의 무기 시험에 대해 한국이 성능과 제원을 분석하고 문제를 제기해왔다면 이번에는 북한이 한국의 HGV 시험발사를 문제삼고 성능에 의문을 제기하고 있다”며, “북한은 이를 통해 '한국도 우리를 위협하기 위한 무기를 만들고 있으며 우리의 무기 개발은 정당하다’는 쌍방적 구도를 설정하려는 것으로 보인다”고 말했습니다.

극초음속 미사일은 마하 5 이상 속도로 비행하고, 일반적 포물선 탄도 궤도와 다른 변칙기동을 해 추적과 요격이 어려워 전장의 '게임체인저'로 불립니다.

한국 청와대는 지난 8일 이재명 대통령이 참관한 가운데 HGV 최초 시험발사에 성공했다며, 시험발사는 활공비행체의 핵심 기술인 초고온 내열소재의 성능 등을 검증하기 위한 것이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스