해리스 전 부통령, 트럼프 관세정책·대북 접근은 “동맹 약화하는 행동.” “한국 대미 투자 계속돼야”

한국을 방문한 카멀라 해리스 전 미국 부통령은 14일 도널드 트럼프 대통령의 관세정책과 대북 접근에 대해 "동맹을 약화하는 행동"이라고 비판했습니다.

`연합뉴스’ 등 한국 언론들에 따르면 해리스 전 부통령은 이날 서울의 민간단체인 아산정책연구원에서 '미국의 리더십과 동맹의 미래’란 주제로 행한 강연에서 이같이 말했습니다.

해리스 전 부통령은 트럼프 대통령이 “변덕스럽고 징벌적인 관세를 부과한 것을 목격했고, 북한을 포용하려는 행보도 있었다”며, “이 모든 것은 동맹을 약화하는 행동”이라고 주장했습니다.

그는 트럼프 대통령이 한미 연합훈련을 축소하도록 지시한 데 대해서도 “매우 실망했다”며 “실망했다는 표현만으로는 부족하다”고 말했습니다.

이어 “중국과 러시아, 이란, 북한 사이의 연대는 우리가 주목해야 할 사안”이라며 “동맹 안에서 억지력을 강화해야 한다”고 강조했습니다.

해리스 전 부통령은 “한미 동맹 강화는 한국과 인도태평양 지역의 안보뿐 아니라 미국의 국제적 위상을 높이는 데도 도움이 된다”고 말했습니다.

한국이 독자적 핵억지력을 보유하면서 미국과 동맹관계를 유지할 수 있느냐는 질문에는 “북한과 관련해 확장억제를 강화하는 것은 대단히 중요하다”며 “확장억제를 어떤 형태로 강화할 것인지는 동맹국들이 함께 모여 가장 효과적인 방안으로 결정한 것이어야 한다”고 대답했습니다.

한편 해리스 전 부통령은 한국 기업들의 대미 투자가 계속되기 바란다면서, 위협 때문에 투자해야 한다는 것은 아니라고 말했습니다.

그는 전날 한국 조선업계 인사들과 깊이 있는 대화를 나눴다며, “미국은 자국 조선업에 더 많이 투자해야 하고, 이와 관련해 한국이 하는 일은 세계적으로 중요한 의미를 갖는다”고 밝혔습니다.

이어 반도체와 전기차 업종 투자도 거론하며 “한국의 미국 내 기술 투자는 높은 평가를 받고 있다”며, “그러니 지금 하는 대로 계속해달라”고 말했습니다.

이밖에 해리스 전 부통령은 미국의 국제적 신뢰가 약화했다고 평가했습니다.

그는 “미국이 일정 수준의 영향력을 잃었으며 이전보다 신뢰하기 어려운 협력국으로 인식되고 있다는 사실을 충분히 알고 있다”고 말했습니다.

해리스 전 부통령은 동맹의 중요성을 이해하는 대통령이 다시 집권하더라도 “신뢰를 회복하는 데는 상당한 노력이 필요할 것”이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스



