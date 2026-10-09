한국 “국정원 불신 러트닉 장관 발언 보도 사실 아냐.” 국정원, 북 사이버 위협 대응 회의 배제 시인

한국 산업통상부는 9일 미국 측이 최근 김정관 장관에게 국가정보원(국정원)에 대한 불신을 전달했다는 한국 언론의 보도를 부인했습니다.

산업부는 이날 입장문을 통해 “대미 전략투자 협상 과정에서 하워드 러트닉 미국 상무장관이 김 장관에게 국정원 관련 불신을 전달했다는 것은 사실이 아님을 명확히 밝힌다”고 강조했습니다.

그러면서 “사실과 다른 보도로 인해 불필요한 오해와 혼선이 발생하지 않도록, 정확한 사실관계에 근거한 신중한 보도를 당부드린다”고 밝혔습니다.

국정원도 해당 보도 내용을 부인했습니다.

국정원은 “러트닉 장관 발언과 관련해 어떤 내용도 타 부처나 기관으로부터 전달받은 적 없다”며 “현재 한미 간 정보 협력은 북한·사이버·기술 유출·초국가 범죄 등 각 분야에서 활발하게 진행되고 있다”고 밝혔습니다.

앞서 `동아일보’는 복수의 정부 소식통을 인용해 최근 2천억 달러 규모 대미 전략투자 협상 과정에서 러트닉 장관이 김 장관에게 `한국 국정원은 도대체 왜 그러느냐’며 도널드 트럼프 미 행정부 내에서 국정원에 대한 인식이 심각하다고 언급했다고 보도했습니다.

이 소식통은 또 러트닉 장관의 발언에 대해 “백악관 내각회의 핵심 멤버인 러트닉 장관이 트럼프 행정부 내부의 국정원에 대한 불신이 심각하다고 판단한 것”이라고 말했다고 신문은 덧붙였습니다.

신문은 국정원에 대한 미국의 불신 배경으로는 국정원의 친중 행보 우려 등을 제시했습니다.

이런 가운데 국정원은 지난 6월 미국에서 열린 북한 사이버 위협 대응 미한일 실무그룹 회의에서 미국의 요구로 참석이 제외된 것으로 알려졌다고 한국 언론들이 보도했습니다.

이에 대해 국정원은 “한미 국익 차이로 오해가 발생하기도 한다”고 사실상 관련 보도를 인정했습니다.

국정원은 이어 “수개월 전 일부 오해가 있었으나 이미 지난 일이며, 현재는 긴밀하게 협력하고 있다”고 밝혔습니다.

한편 외교부는 9일 여당인 더불어민주당 정청래 의원의 미국행 비자 발급 지연을 한미관계와 연결 짓기는 어렵다는 입장을 밝혔습니다.

외교부 당국자는 “한미 양국은 다양한 현안에 대해 긴밀히 소통·협력하고 있으며, 개별 비자 사안을 한미관계 전반과 연계하는 것은 적절하지 않다고 본다”고 말했습니다.

이 당국자는 “개별 비자의 신청 및 심사 결과 관련 내용은 미국 국내법·절차에 따라 비공개로 취급되는 사항”이라며 “외교부로서 관련 사실 여부를 확인해 드리기 어려움을 양해 바란다”고 말했습니다.

이 당국자는 지연 사유에 대해서도 “구체 심사 관련 내용은 미측이 공개하지 않는 사항으로 이에 대해 확인해 드리기는 어렵다”고 설명했습니다.

정 의원은 국회 외교통일위원회 소속으로 주미한국대사관 등 미주 지역 재외공관 국정감사를 담당하는 외통위 미주반에 속해 오는 11∼12일 미국 등을 방문할 예정이었습니다.

정 의원에 대한 미국 비자 발급이 지연되고 있는 데 대해 야당인 국민의힘은 논평을 통해 “정 의원의 과거 반미 활동 전력은 물론 정부여당의 대미 외교 실패와 한미동맹의 신뢰 균열이 영향을 미친 것은 아닌지 의문을 지우기 어렵다”고 밝혔습니다.

정 의원은 지난 1989년 미국대사관저 점거 농성 사건을 주도해 국가보안법 위반 혐의로 수감된 이력이 있습니다.

VOA 뉴스