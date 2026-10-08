한-이집트 정상, 전략적 동반자 관계 격상 합의. 중동 평화와 안정 회복 노력키로

한국을 국빈방문한 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 이재명 대통령은 8일 정상회담을 갖고 양국 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하는 한편 포괄적경제동반자협정(CEPA) 협상을 개시하기로 합의했습니다.

이 대통령은 8일 청와대에서 열린 정상회담 뒤 공동 언론발표를 통해 이같이 전하고, “이번 회담을 계기로 양국은 크게 다섯 가지 분야에서 의미 있는 성과를 거두었으며, 총 12건의 협력 문건을 체결 및 개정했다”고 말했습니다.

두 정상은 회담에서 교역·투자, 인프라, 공급망 등 경제협력과 인적 교류 확대, 지역 정세 및 국제 현안 등을 논의했습니다.

이 대통령은 “양국 간 경제·사회 협력 확대를 위한 법적, 제도적 기반을 마련했다”며 “지난해 한-이집트 포괄적경제동반자협정 추진을 합의한 데 이어 동 협정의 협상을 개시할 것임을 공식 선언했다”고 밝혔습니다.

이어 “향후 이 협정이 조속히 타결되어 양국 교역과 투자는 물론 광범위한 분야로 경제협력이 확대되는 든든한 기반이 마련되길 바란다”고 말했습니다.

이 대통령은 또 “아시아 국가 중 처음으로 이집트와 사회보장협정을 체결했다”며 “이를 통해 양국 파견 근로자의 연금 보험료 이중 납부 부담이 완화됨으로써 기업들의 상호 진출과 경제 활동이 촉진될 것으로 기대된다”고 설명했습니다.

한국과 이집트는 조선과 청정에너지, 전력 인프라, 정보통신기술(ICT) 등 분야에서 협력을 강화하는 양해각서(MOU)도 체결했습니다.

이 대통령은 한국의 “세계적인 조선 역량을 바탕으로 이집트의 친환경 조선산업 발전에 기여하고, 앞으로도 양국 간 호혜적 협력을 이어갈 수 있도록 조선 협력 MOU를 체결했다”고 말했습니다.

이밖에 국방·방산 협력과 관련해서는 “K-9 자주포 공동생산이 양국의 성공적인 방산 협력 모델로 자리 잡았다는 데 공감했다”며, “양국 간 방산 협력이 단순한 무기체계 수출을 넘어 이집트군의 전력 강화와 현지 생산·기술 협력을 통한 이집트의 산업기반 확충에도 기여하는 호혜적 파트너십으로 발전하기를 희망한다”고 밝혔습니다.

두 정상은 한반도와 중동을 포함한 국제사회 문제도 논의했습니다.

이 대통령은 “이집트가 가자지구를 포함해 중동 평화를 위해 노력하고 있음을 높이 평가했으며, 양국은 중동 지역의 조속한 평화와 안정 회복을 위해 계속 노력해 나가기로 했다”고 말했습니다.

이밖에 이 대통령은 알시시 대통령에게 “한반도 평화 공존을 위한 한국 정부의 구상을 설명”했고, 이에 알시시 대통령은 “대화와 협력의 여건을 조성하고자 하는 한국 정부의 노력을 높이 평가하며 전적인 지지를 표했다”고 밝혔습니다.

알시시 대통령의 한국 방문은 2016년 이후 10년 만으로, 두 정상은 지난해 11월 이 대통령의 이집트 방문에 이어 약 11개월 만에 한국에서 다시 만났습니다.

VOA 뉴스