맥코믹 미 상원의원, 한화오션 거제사업장 방문..미한 조선 협력 논의

데이브 맥코믹 미국 연방 상원의원이 7일 한화오션 거제사업장을 방문해 한화오션의 기술력과 한미 조선 협력 현황을 점검했습니다.

8일 한화오션에 따르면 맥코믹 의원은 자동화 장비가 적용된 첨단 스마트 야드와 함정 건조 현장을 둘러보며 한화오션의 선박 건조 인프라와 생산 역량을 확인했습니다.

맥코믹 의원은 특히 거제사업장에서 건조 중인 ‘울산급 배치-Ⅲ(충남급)’ 호위함 ‘평택함’에 승선해 한화오션의 함정 기술력을 직접 살펴봤다고 한화오션은 전했습니다.

‘평택함’은 울산급 배치-Ⅲ 사업의 5번함으로, 동급 함정 가운데 최신형입니다.

공화당 소속인 맥코믹 의원은 한화필리조선소가 위치한 펜실베이니아주가 지역구입니다.

한화오션에 따르면 맥코믹 의원은 지난해 4월 션 더피 미 교통부 장관과 함께 한화필리조선소를 방문해 미국 조선업 재건의 필요성을 강조했고, 같은 해 8월에는 한화필리조선소에 50억 달러를 투자하겠다는 한화그룹의 계획을 공개적으로 지지했습니다.

한화오션은 맥코믹 의원에게 미한 조선 협력 확대를 위한 회사의 역할과 한화필리조선소와의 연계 방안을 설명하고, 양국 조선산업의 동반성장을 위해 협력을 지속적으로 넓혀 가겠다는 의지를 밝혔습니다.

이에 대해 맥코믹 의원은 “기술, 생산성, 품질, 안전 등 모든 측면에서 한화오션이 보유한 높은 수준의 기술과 역량에 깊은 인상을 받았다”면서 “한화오션이 필리조선소를 통해 필라델피아의 조선업 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했습니다.

한화오션은 미국 현지 생산거점을 바탕으로 미한 조선협력 프로젝트인 '마스가(MASGA) 프로젝트'를 선도하며 미국 조선산업 재건의 핵심 파트너로 자리매김하고 있다고 회사 측은 설명했습니다.

한화오션 측은 또 한화필리조선소가 생산 역량 확대를 위한 투자에 속도를 내고 있다며, 채용 확대와 인력 양성을 지속한 결과 한화필리조선소의 인력 규모는 인수 초기인 2024년 대비 2배가량 증가한 약 2천500명이라고 밝혔습니다.

VOA 뉴스