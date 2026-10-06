연결 가능 링크

언어 선택
Live
site logo site logo
이전 다음
속보
한반도

강신철 국방장관 “북한군 지뢰 제거, DMZ 역사상 처음. 유엔사와 추가 제거 작전 시행할 것”

강신철 국방부 장관이 지난달 22일 전군주요지휘관회의를 주재하고 있다. (출처: 국방부)
강신철 국방부 장관이 지난달 22일 전군주요지휘관회의를 주재하고 있다. (출처: 국방부)

강신철 국방부 장관은 6일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 “모든 책임은 북한에게 있다”며, “군은 우리 국가안보를 위해하는 어떠한 행위에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것”이라고 말했습니다.

강 장관은 이날 국방부 청사에서 기자들과 만난 자리에서 이번 사건은 “우리 전우들이 정당한 작전을 수행하다가 북한이 소위 국경선 요새화라는 명목으로 설치한 지뢰에 의해 큰 부상을 입은 것”이라며, “이에 우리 군이 필요한 조치를 단행했다”고 밝혔습니다.

앞서 한국군은 5일 최근 발생한 지뢰 폭발 사고 지역 일대에서 군사분계선(MDL) 이남에 설치된 북한군 지뢰 지대를 폭파·제거하는 조치를 취했습니다.

강 장관은 북한군 지뢰 제거 작전은 “우리 DMZ 역사상 사실 처음 있는 일”이라며, “단호한 대응이라고 보고 있다”고 말했습니다.

그러면서, 추가적인 지뢰 제거 작전은 “합참과 유엔군사령부가 상황을 평가하면서 시행해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.

또 “어제 (합동참모본부에서) MDL이 여러 개 있다고 설명을 드렸을 것”이라며, “이런 부분들을 확인하기 위해서도 (북한이 대화의) 테이블로 나와야 한다고 보고 있다”고 말했습니다.

한편 통일부는 이번 사건과 관련해 “국방부 등 관계기관과 긴밀하게 협력하면서 필요한 조치를 검토해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.

통일부 당국자는 이날 군 당국의 전날 최종 조사 결과 발표에 관한 입장을 묻는 질문에 이렇게 답했습니다.

이 당국자는 “통일부는 한반도에서 적대와 대결의 악순환을 끊고 평화와 번영의 선순환을 만들기 위한 노력을 계속해 나갈 것”이라며, “`강 대 강’ 대치가 아니라 '선 대 선' 소통을 통한 근본적인 평화 해법을 마련해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했습니다.

VOA 뉴스

Forum

XS
SM
MD
LG